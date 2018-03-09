Panama City’deki Lüks Otelden ‘Trump’ Tabelası Söküldü

Otel sahibi, Trump ailesini otel yönetiminden ihraç etmeyi başardığını açıkladı.
Panama’daki Trump Ocean Club International Hotel and Tower’ın en büyük hissedarı Kıbrıslı işadamı Orestes Fintiklis, ticari anlaşmazlığın artık kontrolden çıkmış olduğunu söyleyerek ihtilafın yargı makamı tarafından giderildiğini söyledi.
Lüks kompleksin girişindeki Trump logosunun işçiler tarafından kaldırılışı sırasında, bir polis ve bir mahkeme görevlisi de hazır bulundu.
Daha sonra turistler otelin ‘Trump’sız yeni halini çekse de, Başkan’ın isminin izi hala görülebiliyor.
Fintiklis yaptığı kısa basın açıklamasında, “Bugün Panama, kurumlarının istikrarı, hukukun üstünlüğü ve yatırımcı dostu yasal yapısı sergilendi” dedi.
Ancak Trump’ın şirketi, kararın geçici olduğunu ve hala nihai kararın beklendiğini duyurdu.
Açıklamada, "Yönetim sözleşmesinin durumuyla ilgili olarak herhangi bir mahkeme ya da başka yargı kararı kesinlikle yoktur" denildi.
Açıklama, “Trump Otelleri, yalnızca bu davayı kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm zararların, masrafların ve avukatlık ücretlerinin de karşılanacağından tamamıyla emin olmayı sürdürmektedir” sözleriyle devam etti.
Anlaşmazlık geçen ay Miamili yatırımcı Fintiklis’in yöneticisi olduğu şirketin, binanın en büyük hissedarı olmasının ardından patlak vermişti. Fintiklis, sözleşme sona ermeden Trump şirketini binadan kovmak, Trump ismini kaldırmak ve yeni bir isim vermek istediğini açıklamıştı.
Fintiklis, Amerika’da açılan davalarda, otelin mülkiyet kullanım hakkının sona erdiğini iddia etmişti. Trump Şirketi de buna karşılık Fintiklis’in sözleşmeye bağlı taahhütleri yerine getirmediği iddiasında bulunmuştu.
Fintiklis, Trump Şirketi çalışanları tarafından sahibi olduğu ve bir kumarhane, mağazalar, spa ve küçük bir özel plaja sahip olan yelken şeklindeki komplekse erişiminin engellendiği gerekçesiyle Panama savcılık makamına şikayette bulunmuştu.
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