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PAOK Başkanı özür diledi, Olympiakos ve Panathinaikos ligin ertelenmesine karşı

13.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

AEK maçında belindeki tabancasıyla sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen İvan Savvides davranışı nedeniyle özür diledi. Yunanistan'da başta Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere büyük kulüpler lig maçlarının ertelenmesini istemiyor. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Pazar günü takımının AEK ile oynadığı maçta belindeki tabancasıyla sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen PAOK Başkanı Yunan asıllı Rus iş adamı İvan Savvides davranışı nedeniyle özür diledi.

Savcılık tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılan ancak 48 saat boyunca teslim olmayan Savvides, bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "kimseyi tehdit etmek istemediğini, yaşanan olaylardan son derece duygulandığını ve sahaya farkında olmadan çıktığını" belirten Savvides, "Maalesef çürük bir futbol düzeni içinde yaşıyoruz. Yunan futbolunun düzelmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Yorgos Vasiliades'in lig karşılaşmalarını süresiz erteleme kararı ise başta Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere büyük kulüpler tarafından kabul görmedi.

Daha küçük kulüpler ise "Büyük kulüplerin işlediği hataların cezasını biz çekmeyiz" türünde açıklamalar yaptılar.

FIFA uyardı: Böyle devam ederse men edilirsiniz

Öte yandan Yunan futbolunda gözlenen son şiddet olayları, FIFA tarafından da mercek altına alınıyor.

FIFA, Yunanistan Futbol Federasyonu'na ilettiği mektubunda, lig karşılaşmalarına ara verilmesini anlayışla karşıladığını bildirdi.

Ancak FIFA ayrıca Yunan futbolunda gözlenen şiddet olaylarının önüne geçilmemesi halinde Yunan kulüplerinin uluslararası karşılaşmalardan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Yorgos Vasiliades, Yunanistan'da futbol kulüplerinin başkanları ve yöneticileriyle bir araya gelecek. Vasiliades, Yunan futboluna yeni kurallar getirilmesi için mücadele edeceğini, bunda başarılı olmazsa istifa edeceğini söyledi.

Vasiliades, "Aksi halde varsın Yunan takımları uluslararası müsabakalardan men edilsin. Yeter ki Yunan futbolu bir düzene girsin" diye konuştu.

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