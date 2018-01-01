Papa: 2017 savaşlar, ölümler ve yalanlarla bozuldu

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Papa Francis yıl sonu mesajında 2017 yılının savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya çağırdı.
Aziz Peter Bazilika'sındaki ayinde konuşan Papa insanlığın 2017 yılını "ölümler, yalanlar ve adaletsizliklerle boşa harcadığını ve yaraladığını” söyledi.
Papa "Tanrı huzurunda, kardeşlerimiz ve insanlık için yaptıklarımızın sorumluluğunu almalıyız” dedi.
Papa nisan ayında Suriye'deki kimyasal silah saldırılarını "kabul edilemez bir katliam” diye nitelendirmiş, sadece bir ay öncce Myanmar'ı ziyaret etmiş ve Rohingyalı Müslümanların bölgede yaşadığı drama dikkat çekmişti. Kuzey Kore ve Batı arasında yükselen nükleer gerginliğe dair endişelerini de dile getiren Papa Eylül ayında gerçekleştirdiği bir seyahatle Kolombiya'daki barış sürecine de destek olmaya çalışmış, ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.
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