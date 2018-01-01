HABER

Papa: 2017 savaşlar, ölümler ve yalanlarla bozuldu

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Papa Francis yıl sonu mesajında 2017 yılının savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya çağırdı.

Aziz Peter Bazilika'sındaki ayinde konuşan Papa insanlığın 2017 yılını "ölümler, yalanlar ve adaletsizliklerle boşa harcadığını ve yaraladığını” söyledi.

Papa "Tanrı huzurunda, kardeşlerimiz ve insanlık için yaptıklarımızın sorumluluğunu almalıyız” dedi.

Papa nisan ayında Suriye'deki kimyasal silah saldırılarını "kabul edilemez bir katliam” diye nitelendirmiş, sadece bir ay öncce Myanmar'ı ziyaret etmiş ve Rohingyalı Müslümanların bölgede yaşadığı drama dikkat çekmişti. Kuzey Kore ve Batı arasında yükselen nükleer gerginliğe dair endişelerini de dile getiren Papa Eylül ayında gerçekleştirdiği bir seyahatle Kolombiya'daki barış sürecine de destek olmaya çalışmış, ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.