'Papa: Cehennem yok' haberi sonrası İtalyan La Repubblica gazetesinde kriz

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın "cehennem yoktur" deyip demediği belirtilmezken, Scalfari-Papa buluşmasının söyleşi değil özel bir görüşme olduğu ve yayımlanan sözlerin bire bir Papa'nın ağzından çıkan laflar olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.

Papa'nın, Katolik inancında yer alan cennet-cehennem inancıyla ters düşen bu sözleri söylediği iddiası şaşkınlık ve tepki yaratmış, Vatikan tartışmalara son vermek amacıyla bir resmi açıklama yayımlamıştı.

Gazeteyi "sahte haber" yayımlamakla suçlayan bir yazarın işine son verilirken, La Repubblica yönetimi bu kez de "eleştiriye tahammülsüzlükle" suçlandı.

Papa da eleştiriliyor

Bunun üzerine hem Scalfari'ye, hem de daha önce de birkaç kez benzer şekilde sohbetlerini söyleşi olarak yayımlamasına rağmen Scalfari'ye konuşmaya devam eden Papa'ya eleştiriler gelmişti.

Geçmişte, söyleşi olarak yayımladığı sohbetleri aslında kayıt cihazına kaydetmediğini ve aklında kaldığı haliyle yazıya döktüğünü söyleyen 93 yaşındaki Scalfari'ye bir eleştiri de kendi gazetesinde yazan Piergiorgio Odifreddi'den geldi.

Piergiorgio Odifreddi, La Repubblica'nın internet sitesindeki bloguna 2 Nisan'da yazdığı yazıda, Scalfari ve La Repubblica'yı "sahte haber" yapmakla suçladı.

Odifreddi, "Sahte haber, fikirlerin gerçekmiş gibi sunulmasıysa, Scalfari sistematik olarak bunu yapıyor" dedi. Buna rağmen Papa'nın Scalfari ile sohbetlerine devam etmesini eleştiren Odifreddi, gazetesi La Repubblica'yı da bu "sahte haberleri" durdurmamakla suçladı.

18 yıllık yazar işten atıldı

Bu yazının yayımlanmasının ertesi günü, La Repubblica yönetiminin Piergiorgio Odifreddi'nin işine son verdiği ortaya çıktı.

Piergiorgio Odifreddi, bu gelişmeyi de La Repubblica'nın sitesindeki blogundan duyurarak okurlarına veda etti. 18 yıldır yazdığı gazeteden kovulan Odifreddi, "Belki de kabahat bendedir, susmanın daha kolay ve faydalı olacağı zamanlarda bile her zaman düşündüklerimi söylememdedir" diye yazdı.