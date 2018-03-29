Papa, 'Cehennem yoktur' mu dedi?

İtalyan La Repubblica gazetesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "Cehennem yoktur" dediğini iddia etti. İbrahimi dinlerde yer alan cennet-cehennem inanışıyla çelişen iddianın tartışma yaratması üzerine Vatikan'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin birebir dökümü olarak kabul edilemez" denildi. La Repubblica'nın kurucusu ve eski yayın yönetmeni Eugenio Scalfari, daha önce birkaç kez yaptığı gibi Papa ile sohbetini gazetede yayımladı. İtalya'da medya dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ateist gazeteci Scalfari kendisini "Papa'nın arkadaşı" olarak tanımlıyor. '**Papa'nın sözlerine sadık bir alıntı değil'** Eugenio Scalfari'nin Papa'nın ile Katoliklerin ruhani liderinin yaşadığı Vatikan'daki Santa Marta Konuk Evi'nde yaptıkları sohbetin en dikkat çeken kısmı, Papa'nın yaradılış ve cennet-cehennem inanışlarıyla ilgili sözleri oldu. Scalfari'nin aktardığına göre Papa ile aralarında şu diyalog geçti:

Scalfari: Önceki görüşmemizde, bizim türümüzün bir süre sonra yok olacağını ve Tanrı'nın başka türler yaratacağını söylemiştiniz. Günah içinde ölen ve sonsuza kadar ceza çekmek üzere cehenneme giden ruhlardan söz etmediniz. Yalnızca iyi ruhların Tanrı'yı tefekkürüne izin verileceğini söylediniz. Peki ya kötü ruhlar? Nerede cezalandırılacaklar? Papa: Cezalandırılmayacaklar, tövbe edenler Tanrı tarafından bağışlanır ve O'nu tefekkür edenlerin arasına girer. Tövbe etmeyenler ve bu yüzden bağışlanmayanlar ise yok olur. Cehennem yoktur, günahkar ruhların yok olması vardır" Bu sözlerin kimi kesimlerden tepki çekmesi ve tartışma yaratması üzerine Vatikan basın ofisinden bir açıklama yapıldı. Vatikan'ın açıklamasında doğrudan "cehennem" konusundaki sözlerine atıfta bulunulmazken şu ifadeler yer aldı: "Papa geçenlerde La Repubblica gazetesinin kurucusunu, Paskalya vesilesiyle özel bir görüşme için kabul etmiştir ancak kendisine herhangi bir mülakat vermemiştir. Bugün yayımlanan makalenin yazarının yer verdiği ifadeler Papa'nın ağzından çıkan sözcüklerin birebir alıntısı değildir, yazarın bunları yeniden düzenlemesinin sonucudur. Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin aslına sadık bir dökümü olarak kabul edilemez."