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Papa Cinsel Tacizle Suçlanan Kardinal İstifasını Kabul Etti

29.07.2018 01:23 | Son Güncelleme

Başkent Washington metropolitan bölgesi eski başpiskoposu Theodore McCarrick, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından kardinallik görevinden istifa etti. Açıklama Vatikan’dan geldi

Papa Cinsel Tacizle Suçlanan Kardinal İstifasını Kabul Etti

Başkent Washington metropolitan bölgesi eski başpiskoposu Theodore McCarrick, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından kardinallik görevinden istifa etti. Açıklama Vatikan’dan geldi.

Yapılan açıklamada Papa Francis’in istifayı kabul ettiği bildirildi.

Katolik Kilisesi’nin en tanınmış isimlerinden biri olan McCarrick, 50 yıl önce New York’ta rahipken genç bir çocuğu taciz etmekle suçlanmıştı. Amerikan kilise yetkilileri yürüttükleri soruşturma sonucu geçen ay yaptıkları açıklamada suçlamaların haklı olduğu kararına varmıştı.

On yıllar boyunca kardinal hakkında başka cinsel taciz ve saldırı suçlamaları da yapıldı.

Mağdurlar arasında din eğitimi alan ve biri genç bir rahipken tacize uğradığını söyleyen biri çocuk üç yetişkin de bulunuyor. Suçlamalarda bulunanlardan birkaç kişi de, McCrarrick’in kendilerini New Jersey’deki sahil evinde kendisiyle yatmaya zorladığını söyledi.

88 yaşında ve Amerika’nın en üst düzeydeki din adamı, kardinallik görevinden hakkındaki cinsel saldırı iddiaları üzerine ayrıldı.

McCarrick’in istifası, kendisinin Katolik Kilisesi’nin uzun süredir saygı gören bir elçisi olması, Papa ve Amerika başkanlarına yakın olması sebebiyle de çarpıcı oldu.

McCarrick, 50 yıl önce bir genci taciz ettiği iddialarına karşılık böyle bir şeyi kesinlikle hatırlamadığını söyledi. Hakkında yetişkinleri ve bir çocuğu taciz ettiği şeklindeki daha yeni iddialarla ilgiliyse hiç yorum yapmadı.

Papa Francis istifasını kabul etmeden önce önce McCarrick’in kendisini dışarıya kapaması ve kilise hakkında karar verene kadar dua etmesini emretmişti.

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