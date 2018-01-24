HABER

Papa: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır

24.01.2018 18:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Medya konusunda son yılların en hararetli tartışma başlıklarından olan sahte haber konusunda konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ilk sahte haber yaratıcısının Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna eden yılan olduğunu söyledi ve "dezenformasyonun zararsızı olmaz" dedi.

EPA

Medya konusunda son yılların en hararetli tartışma başlıklarından olan sahte haber konusunda konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ilk sahte haber yaratıcısının Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna eden yılan olduğunu söyledi ve "dezenformasyonun zararsızı olmaz" dedi.

Papa Francesco, Katoliklerin bu yıl 52. kez kutlayacağı "Dünya Sosyal İletişim Günü" için "sahte haberler ve barış gazeteciliği" başlıklı bir mesaj yayımladı. Sahte haberlerin zararlarını İncil'deki hikayelerden örneklerle anlatan Papa, Habil-Kabil ve Babil Kulesi vakalarını "gerçeğin çarpıtılmasının" ilk örnekleri olarak saydı.

İncil'deki Yaratılış bölümünde Havva ile yılan arasında geçen diyalogdan örnekler veren Papa, "Yaratılış kitabında bahsedilen 'kurnaz yılan' insanlığın şafağında ilk sahte haber üreticisi olmuştur" dedi.

Yasak ağacın meyvesi örneğiPapa, yılanın Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna etmek için "Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız" dediğini aktardı ve şöyle devam etti:

"İncil'deki bu olay, bizim konumuzla ilgili çok önemli bir hususu gözler önüne seriyor: Dezenformasyonun zararsızı olmaz. Yanlış olana güvenmek zararlı sonuçlar doğurur. Gerçeklerin hafif görünen bir şekilde saptırılmasının bile tehlikeli etkileri olabilir."

Sahte haberlerin "yalnızca kibir ve nefretin yayılmasına" neden olduğunu söyleyen Papa, bu fenomende insanın "hırsının" da rol oynadığını vurguladı:

"Sahte haberler sıklıkla viral hale geliyor, hızla ve durdurulması güç bir şekilde yayılıyorlar. Bunun sebebi ise paylaşma mantığı değil, insanlarda kolaylıkla uyanan doyumsuz hırstır. Dezenformasyonu besleyen ekonomik ve fırsatçılık temelli gerekçelerin kökleri iktidar, sahiplik ve zevk hırsına dayanır."

Papa, "Sahte haberleri yaymak belli amaçlara hizmet edebilir, siyasi seçimleri etkileyebilir ve ekonomik çıkar elde edilmesini sağlayabilir" dedi.

'Gazetecilerin yılan olabileceğini kabul ediyor'Papa'nın bu sözleri medyada "Papa sahte haberlerin şeytani olduğunu söyledi" gibi başlıklarla yer aldı. Reuters ajansına konuşan Vatikan Sözcüsü Greg Burke, Papa'nın bu konuda konuşmak istemesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Papa'nın sahte haber hakkında konuşmak istemesinin nedeni bu olgunun yeni olması değil, bugün sahte haberlerin geçmişe kıyasla çok daha hızlı yayılması. Papa bunu toplum için bir tehlike olarak görüyor."

Burke, Papa'nın "dezenformasyon tehlikelidir" mesajıyla gazetecilere ve iletişim alanında çalışanlara daha sorumlu hareket etmeleri çağrısı yaptığını da söyledi.

Vatikan Sözcüsü, "Papa, yılanın Havva'yı kandırmasından söz ederken tüm gazeteciler yılandır demiyor ama olabileceklerini de kabul ediyor" dedi.

Papa: Şeytan gerçek bir kişi, adı ve soyadı olduğuna eminimKatolik Kilisesi Floransa'da cami inşası için arazi satıyorPapa: Arakanlı mültecilerle görüşmemde ağladımPapa, dünyanın kayıtsızlığı için Arakanlı Müslümanlardan af dilediPapa: Buda'nın sözleri hepimize rehberlik ediyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi

Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi

Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi

Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İsimleri tek tek o sokaklarda siliniyor

İsimleri tek tek o sokaklarda siliniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.