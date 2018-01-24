Papa: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır

Son Güncelleme 6 saat önce 24.01.2018 18:58 |6 saat önce

Medya konusunda son yılların en hararetli tartışma başlıklarından olan sahte haber konusunda konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ilk sahte haber yaratıcısının Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna eden yılan olduğunu söyledi ve "dezenformasyonun zararsızı olmaz" dedi.

EPA Medya konusunda son yılların en hararetli tartışma başlıklarından olan sahte haber konusunda konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ilk sahte haber yaratıcısının Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna eden yılan olduğunu söyledi ve "dezenformasyonun zararsızı olmaz" dedi. Papa Francesco, Katoliklerin bu yıl 52. kez kutlayacağı "Dünya Sosyal İletişim Günü" için "sahte haberler ve barış gazeteciliği" başlıklı bir mesaj yayımladı. Sahte haberlerin zararlarını İncil'deki hikayelerden örneklerle anlatan Papa, Habil-Kabil ve Babil Kulesi vakalarını "gerçeğin çarpıtılmasının" ilk örnekleri olarak saydı. İncil'deki Yaratılış bölümünde Havva ile yılan arasında geçen diyalogdan örnekler veren Papa, "Yaratılış kitabında bahsedilen 'kurnaz yılan' insanlığın şafağında ilk sahte haber üreticisi olmuştur" dedi. Yasak ağacın meyvesi örneğiPapa, yılanın Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna etmek için "Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız" dediğini aktardı ve şöyle devam etti: