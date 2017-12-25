Papa Kudüs İçin Barış Çağrısı Yaptı

Papa Francis, San Pietro katedralinin balkonundan yaptığı geleneksel Noel konuşmasında, "Kudüs'te barış” ve Kore yarımadasında "karşılıklı güven” temennisinde bulundu. Papa, dünyadaki çatışmaların kurbanı olan çocuklara özel vurgu yaptı.

Francis konuşmasında, İsrail ve Filistinliler arasında artan gerilimlere değinerek, "taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılması iradesinin üstün geleceğini ve iki devletin barışçıl biçimde birarada yaşamasına izin veren müzakere edilmiş bir çözüme nihayet ulaşılacağını” ümit ettiğini belirtti.

Papa, "Kore yarımadasındaki ihtilafın üstesinden gelinebilmesi ve tüm dünyanın yararına karşılıklı güvenin artabilmesi için dua edelim” dedi.

Papa'nın konuşmasını katedralin içinde ve dışında toplanan 10 bin civarında kişi izledi. Papa Francis konuşmasında, göçmenleri güçlü biçimde savunarak, onları "Hz. Meryem ve ile Yusuf Peygamber'in Beytüllahim'de barınacak yer bulamamalarıyla karşılaştırdı. Papa, dinin yabancılara kucak açılmasını talep ettiğini belirtti.

Papa, dünyadaki 1 milyar 200 milyonu aşkın Katolik'ten, "masumların kanını” akıtmak isteyen liderler yüzünden "topraklarından atılan” göçmenlerin durumunu görmemezlikten gelmemelerini istedi.