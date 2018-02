Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Papa ise Erdoğan'a, üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon hediye etti. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu.

Erdoğan ise bu hediyeyi teşekkür ederek kabul etti.

Papa'nın diğer hediyeleri arasında Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın gravürü, kendi yazdığı ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkındaki genelgesi "Laudato Si" ve Dünya Barış Günü için yayımladığı "göçmenler ve mülteciler" konulu mesajı da yer aldı.

Papa ile Erdoğan'ın tercümanlar eşliğinde başbaşa yaptığı görüşmenin ardından Papa Türk heyetini de selamladı. Papa, heyetin ayrılmasının ardından Erdoğan ve eşine salonun kapısına kadar eşlik etti. Bu sırada Emine Erdoğan'ın İngilizce olarak "Nice to meet you" (Sizinle tanıştığıma memnun oldum) dediği duyuldu. Papa'nın cevabı duyulamazken Erdoğan da Türkçe olarak "Biz de dua bekliyoruz" dedikten sonra salondan ayrıldı. Papa hemen her görüşmesinin sonunda konuklarına "Lütfen benim için dua edin" diyor.