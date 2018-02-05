Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Francesco ile Vatikan'daki tarihi görüşmesi bu sabah gerçekleşti. Erdoğan, 1959'dan beri Vatikan'da Papa ile görüşen ilk, 1960'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ise Vatikan'ı ziyaret eden tek Türkiye Cumhurbaşkanı oldu.

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nın kütüphanesinde 09:30'da başlaması planlanan görüşme, Erdoğan'ın gecikmesi nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı. Papa'yı ziyaret eden liderler nadir olarak geç kalsa da bu konudaki rekor, 2013'teki ziyaretinde 50 dakika, 2015'teki ziyaretinde ise tam 70 dakika geç gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de 2014'teki ziyaretinde yaklaşık 20 dakika gecikmişti.

Erdoğan'ın Papa ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Papa'nın geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi de yaklaşık 30 dakika sürmüştü. Papa-Putin görüşmesi 50 dakika, 2014'teki Obama görüşmesi ile ise 1 saat kadar sürmüştü.

Görüşmenin sonunda Erdoğan Papa'ya, İstanbul panoramasının resmedildiği bir çini tablo ile ayrıca Mevlana'nın Mesnevisi ve Mevlana'yla ilgili birkaç kitap da hediye etti.