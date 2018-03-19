HABER

Papa'dan Katolikler adına fuhuş özrü

19.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, fuhuşa zorlanan kadınlarla para karşılığı seks yapanları bu kadınlara "işkence yapmakla" suçladı. Papa, "Bu suçu işleyen Katolikler adına af diliyorum" dedi. Övgü Pınar'ın haberi.

Papa'dan Katolikler adına fuhuş özrü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, fuhuşa zorlanan kadınlarla para karşılığı seks yapanları bu kadınlara "işkence yapmakla" suçladı. Papa, "Bu suçu işleyen Katolikler adına af diliyorum" dedi.

Papa, Vatikan'da düzenlenen bir etkinlikte, Nijerya'dan İtalya'ya getirilerek fuhuşa zorlanan, daha sonra ise kaçmayı başaran bir kadının sorusuna yanıt verdi.

Nijerya'da bir tanıdığı tarafından insan kaçakçılarına satılarak iş bulma vaadiyle İtalya'ya getirilen ancak burada sokaklarda fuhuş yapmaya zorlanan Blessing Okoedion, Papa'ya şu soruyu yöneltti:

"Müşterilerin birçoğu Katolik. Kendime ve sana şunu soruyorum: Hala erkek üstünlüğüne dayanan Kilise, müşterilerle ilgili bu soruyla gerçekten yüzleşebilir mi?"

'**Günümüzün kölelik biçimi**'

Papa bu soruya cevap verirken, fuhuş ağından kurtulmayı başarmış kadınlarla birçok kez şahsen görüşerek hikayelerini dinlediğini hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Moldova'da kaçırılan ve bağlanarak bir bagajın içinde Roma'ya getirilen bir kadın vardı. Afrika'dan gelenler de iş vaadiyle kandırılıyor. Bu kadınlar bizim kentlerimize getirildiklerinde direniş gösterirlerse işkenceye uğruyor, bazılarının uzuvları kesiliyor. Döverek, işkence ederek pes ettiriyorlar.

"Kızlardan biri bana, yeterince para getirmediği için kulağının kesildiğini söyledi, başka kızların da parmaklarını kesmişler. Bu, günümüzün kölelik biçimidir."

Para karşılığı seks yapmayı da "suç" olarak tanımlayan Papa, bazı ülkelerin müşterilere ceza vermesini örnek gösterdi.

Papa, "Bu alışkanlığa sahip gençler varsa lütfen bundan vazgeçsinler, bu bir suçtur. Bunu yapanlar suçludur. Bu, sevişmek değil bir kadına işkence etmektir" ifadelerini kullandı.

Fuhuş amaçlı insan ticaretini "insanlık suçu" diye niteleyen Papa, "Bu hastalıklı bir kafa yapısından, kadının sömürülmesi anlayışından kaynaklanır" dedi ve bu anlayışın "kolektif kafa yapısından çıkarılması" gerektiğini vurguladı.

Papa, "Burada İtalya'da müşterilerin yüzde 90 kadarının vaftiz edilmiş olduğunu, Katolik olduğunu tahmin ediyorum. Bu suçu işleyen tüm Katolikler adına af diliyorum" dedi.

Papa'dan Katolikler adına fuhuş özrü

'Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı''Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı'
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

İlginizi Çekebilir

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor

Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!

Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!

Anlaşmaya varıldı! İngiltere, AB'ye 2 sene daha bağlı kalacak

Anlaşmaya varıldı! İngiltere, AB'ye 2 sene daha bağlı kalacak

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.