HABER

Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın taciz ettiği kadın evinde ölü bulununca, tacizcinin cezasının ardından yeniden göreve getirildiği ortaya çıktı. Bu bilgi ülkeyi karıştırdı.

Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci isimli kadının henüz 29 yaşında evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardndan yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

10 YIL BOYUNCA SÜRMÜŞ

Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü. 2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz, 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.

POLİS ÖLÜ BULDU

Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.

MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, "Elena'nın ölümü, kutsal savaş" başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurumBelediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum
Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurduNagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme!e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
papaz Kıbrıs Güney Kıbrıs Elena Franci

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ah bi imam olaydın. papaz neler olmazdı ama değilsin papazsın ondan insanlar suspus
Diğer Haberler
Barzani'den flaş açıklama: Bunu PKK'ya söyledik, kabul etmiyoruz

Barzani'den flaş açıklama: Bunu PKK'ya söyledik, kabul etmiyoruz

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Yolcu, uçağı birbirine kattı

Yolcu, uçağı birbirine kattı

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Almanya'yı korku sardı! PKK'lı terörist endişesi

Almanya'yı korku sardı! PKK'lı terörist endişesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.