Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci isimli kadının henüz 29 yaşında evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardndan yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
10 YIL BOYUNCA SÜRMÜŞ
Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü. 2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz, 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.
POLİS ÖLÜ BULDU
Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.
MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU
Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, "Elena'nın ölümü, kutsal savaş" başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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