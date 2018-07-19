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Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Kan donduran itiraf bir papazdan geldi! Gana'da bir papaz, katıldığı televizyon programında şeytana tapan doktorlar ve hemşirelerin kendisine teslim ettiği çoğu çocuk 675 kişiyi şeytana tapma ayininde kurban olarak öldürdüğünü söyledi.

Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!

Ganalı papaz, katıldığı televizyon programında 17 yıldır şeytanla yaşadığını, şeytana tapan doktorlar ve hemşireler tarafından kendisine teslim edilen çoğu çocuk 675 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

"ÇOĞU ÇOCUK, 675 KİŞİ ÖLDÜRDÜM"

Papaz, iddia edilen öldürme ayinlerinin nerede meydana geldiği ve polisin herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı. Televizyon programında yüzüne maske takan 30'lu yaşlarda olduğu sanılan papaz, kendisinin kara ruhlularla doğduğunu, bazılarının ismini açıkladığı çoğu çocuk 675 şeytan ruhlu kişiyi gücünü sürdürmek için öldürdüğünü ancak daha sonra "Şeytan Krallığı"nı terk ettiğini söyledi.

"KARA RUH TAŞIYORLAR"

Ganalı papaz, ülkedeki sahte papazların takipçilerini aldatmak için kara ruh taşıdığını söyledi. Papaz, eski başsavcı olan babasının öldüğünü ve kendisine büyük bir servet bıraktığını iddia ederek, bu açıklamaları para için yapmadığını belirtti.

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papaz Gana infaz öldürmek kurban etmek şeytana tapma ayini

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