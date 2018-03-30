Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi herhangi bir tsunami tehliklesinin bulunmadığını duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı
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