HABER

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Okyanusya'da bulunan ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi herhangi bir tsunami tehliklesinin bulunmadığını duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
Kriz büyüyor! Yayın hayatına son verdilerKriz büyüyor! Yayın hayatına son verdiler
Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni Gine Okyanusya deprem

En Çok Okunan Haberler

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den sürpriz hamle! Sosyal medya hesapları kontrol edilecek

ABD'den sürpriz hamle! Sosyal medya hesapları kontrol edilecek

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.