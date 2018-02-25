HABER

Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 22:48 | Son Güncelleme

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de, merkezi üssü ülkenin doğusundaki Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güney batısı olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 35 kilometre altında meydana gelen depremin TSİ 20.44'de olduğu kaydedildi.

Can kaybı ve maddi hasar konusunda henüz bilgi verilmedi.

ABD Pasifik Tsunami Alarm Merkezinden (PTWC) yapılan açıklamada ise depremin karada olması sebebiyle herhangi bir dev dalga oluşmasının beklenmediği ve tsunami alarmı verilmediği belirtildi.

yenı gıne deprem

Tsunami nedir, nasıl oluşur?Tsunami nedir, nasıl oluşur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem tsunami Papua Yeni Gine

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Leicester'da 'patlama': 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Leicester'da 'patlama': 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Irak ordusundan IŞİD mağarasına operasyon: 30 ölü

Irak ordusundan IŞİD mağarasına operasyon: 30 ölü

Süleyman Soylu Bakanlığa Veda mı Edecek?

Süleyman Soylu Bakanlığa Veda mı Edecek?

Irak’taki Mahkeme 15 Türk Kadını İdama Mahkum Etti

Irak’taki Mahkeme 15 Türk Kadını İdama Mahkum Etti

Son dakika! İngiltere'de bir binada patlama

Son dakika! İngiltere'de bir binada patlama

Silah Lobisi Trump’ın Planına Karşı

Silah Lobisi Trump’ın Planına Karşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.