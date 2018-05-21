Paraguay büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ülkesinin Kudüs büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Kudüs'ün Malcha semtindeki törende konuşan Cartes, "Bugün İsrail ve Paraguay arasındaki ilişkiyi güçlendiren tarihi bir gün" dedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Cartes'i, "harika bir dost" diye nitelendirerek, "İsrail ve Paraguay için, dostluğumuz için harika bir gün" diye konuştu.

Paraguay Devlet Başkanı'na İsrail ziyaretinde eşlik eden Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ise yaptığı açıklamada, ülkesinin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını başka ülkelerin etkisi ile almadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması uluslararası alanda tartışmalara neden olmuştu. ABD Kudüs'teki büyükelçiliğinin açılış törenini 14 Mayıs’ta gerçekleştirmiş, törene Trump’ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner da katılmıştı. ABD'nin Kudüs'te büyükelçiliğinin açılış töreni, Gazze Şeridi'nde yoğun protesto gösterilerinin eşliğinde yapılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı protestolar sırasında 65 Filistinli'nin öldürüldüğünü, 3 bin kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. ABD’nin yanı sıra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

dpa, KNA / HT, BÖ

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