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Paraguay'dan tepki çeken Kudüs adımı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD ve Guatemala'nın ardından Paraguay da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını açıkladı.

Paraguay'dan tepki çeken Kudüs adımı

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