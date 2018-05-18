HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliği Salı günü açılıyor

18.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliğinin Salı günü açılacağı bildirildi.

İki ay sonra Devlet Başkanlığı görevini devralacak olan Benitez konunun kendisine danışılmadığını açıkladı.ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay da önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakledecek. Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga bir radyoya yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söyledi. Paraguay hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Kudüs Büyükelçiliği Salı günü Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete girecek.

Loizaga Devlet başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirtti.

Kudüs'e taşınma kararı Paraguay'da tartışmalara yol açtı. İki ay sonra devlet başkanlığı görevini Cartes'ten devralacak olan Mario Abdo Benitez konunun kendisine danışılmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı'nın ifadesine göre Cartes Büyükelçilikle ilgili kararı 2016 yılında İsrail'e yaptığı ziyaretten sonra verdi. Loizaga "Hükümet merkezi Kudüs'te. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Kudüs'te. Resmi ziyaretler de Kudüs'e yapılıyor”, dedi. Paraguay Dışişleri Bakanı Büyükelçiliğin nakledilmesinin Filistinlilerle "yoğun ve son derece sıkı" işbirliği yapmalarına mani teşkil etmediğini söyledi.

Paylaşılamayan Kudüs

Pazartesi günü ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışı kanlı olaylara yol açmış, İsrail ile Gazze arasındaki bölgede protesto gösterilerine katılan 60 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Büyükelçiliklerin Tel Aviv'de açılması için yıllardır devletlerarası bir uzlaşma bulunmaktaydı. Böylece Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak resmen tanınmasına gerekçe yaratılmak istenmemişti. İsrail gibi Filistinliler de başkent olarak Kudüs üzerinde hak iddia ediyorlar. Kudüs anlaşmazlığı on yıllardır süre gelen Ortadoğu meselesine çözüm bulunması önündeki en önemli engellerden birini oluşturuyor.

DW,AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Avusturya'nın referandumda oy kullanan Türkiye kökenlileri vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı ettiği doğru mu?Avusturya'nın referandumda oy kullanan Türkiye kökenlileri vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı ettiği doğru mu?
MHP milletvekili adaylarını açıkladı: Diğer listeler ne zaman belli olacak?MHP milletvekili adaylarını açıkladı: Diğer listeler ne zaman belli olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avusturya'nın referandumda oy kullanan Türkiye kökenlileri vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı ettiği doğru mu?

Avusturya'nın referandumda oy kullanan Türkiye kökenlileri vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı ettiği doğru mu?

Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!

Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve AB için 'şımarık' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve AB için 'şımarık' dedi

Nijerya: Okula geç kalan öğrenciler çarmıha gerilip kırbaçlandı

Nijerya: Okula geç kalan öğrenciler çarmıha gerilip kırbaçlandı

Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!

Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.