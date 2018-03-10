Parası bitince oğlunu internetten satışa çıkardı

Babası tarafından 4 bin 200 sterlin (yaklaşık 22 bin TL) satılan 15 aylık çocuk, dedesi tarafından kurtarıldı. Buluşma anında yaşlı adamın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
ÇOCUK BÜYÜKBABAYA TESLİM EDİLDİ
Zheng Zheng isimli 15 aylık bebek, 22 yaşındaki babası tarafından internetten satıldı. Bebeği bulan polis, talihsiz çocuğu büyükbabasına teslim etti. O anlar duygusal sahnelerin yaşanmasına sebep oldu.
ÖFKELENİNCE SATMAYA KARAR VERMİŞ
Bebeğini satan babanın evde iki oğluna bakmak zorunda kaldığı için bunaldığı ve para kazanamadığı için de öfkelenerek oğlunu satmaya karar verdiği öğrenildi. Babası tarafından evinden 124 mil uzaklıktaki Jinan'a, yeni ailesine teslim edilen çocuk bir süre burada yaşadı.
OĞLUNU SORGULAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Büyükbaba, Ay yeni yılını kutlamak için Tengzhou'ya dönünce torunlarından birinin olmadığını fark edince oğlunu sorgulayıp gerçeği öğrendi. Olayı polise bildiren büyükbaba, talihsiz çocuğun bulunmasını sağladı.
"ÇOCUK KAÇAKÇILIĞI" SUÇU
Polis kısa süre içerisinde çocuğu bulup büyükbabasına teslim ederken, baba ve çocuğu satın alan aile çocuk kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
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