Paris 1 Mayıs'ta Savaş Alanına Döndü

Avrupa’nın farklı ülkelerinde 1 Mayıs nedeniyle protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlenirken, Fransa’daki gösteriler şiddete dönüştü. Haftalardır grevlerin sürdüğü Paris'te, bahar ve bayram havasında başlayan 1 Mayıs yürüyüşü, maskeli ve kasklı 1200 gencin yol açtığı şiddet nedeniyle savaş alanına döndü. İşçiler gençlerden ayrılarak yeni bir yürüyüş güzergahı alırken, polis McDonalds binasını yakan, araçları ateşe veren ve vitrinleri indiren 200 genci göz altına aldı. 1 Mayıs yürüyüşü, Bastille Meydanı'ndan ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGT'nin Genel Sekreteri Philippe Martinez'in önclüğünde saat 15.00'te İtalya Meydanı'an doğru harekete geçti. Kortejin güvenliğini sağlamak üzere 22 çevik kuvvet birliği olmak üzere toplam 1500 polis görev yaptı. Sendikaların rakamlarına göre 55 bin, İçişleri Bakanlığı'na göre 20 bin kişi 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı. Bayram havasında seyreden yürüyüş, kortejin en önüne geçen maskeli ve kasklı 1200 gencin, Austerlitz Köprüsü'nü geçer geçmez, Boulevard Hopital girişinde, arkalarında yürüyen 50 bin işçinin oluşturduğu korteji bloke etmesiyle çatışma alanına döndü.

Paris, ilk kez 1 Mayıs yürüyüşünde bu derece hızlı ve şiddetli sahnelere ev sahipliği yaptı. Polis, korteje katılmayan 14 bin 500 göstericinin ayrı bir eylem yaptığını, Black Bloc ad verilen bin 200 kişilik radikal grubun ise bu kalabalığın ortasında ilerlediğini açıkladı. Yüzlerini siyah kapüşon ve maskelerle kapatan, ağızlarına da gaz maskesi takan yüzlerce genç, Renault ve BMW satış mağazalarını yerle bir etti. Bulvar üzerindeki bir McDonalds binasını ateşe veren gençler, yürüyüş yolu üzerindeki bir aracı da yaktı. Arkada yürüyüşe katılan işçiler hareket edemezken, Paris'in ortasında adeta gerilla savaşı veren gençlere polis müdahale etti. Molotov kokteyli ve sert cisimlere polise saldıran gruba, polis göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla yanıt verdi. Şiddetin dozunu indirmeyen gençleri çevreleyen çevik kuvvet birimleri, Black Bloc adlı radikal gruba ait oldukları belirtilen 1200 genci gözaltına aldı. Yürüyüşü düzenleyen sendikalar, gençlerin şiddetini protesto ederek, polisin gösterdiği başka bir yol üzerinden yürüyüşlerine devam ettiler.

Paris Valisi Michel Delpuech, 200 gencin yanısıra eşitli bölgelerde sert cisimler ve molotov kokteyli atan gençlerin de göz altına alındığını ve bu gençlerin hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı. Olaylarda 3 gösterici, 1 polis hafif yaralandı. Haftalarıdır grevlerle protesto edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'ten 17 bin km. uzakta, Avustralya gezisine çıkarken, tüm siyasi partiler ve sendikalar, 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Partiler polisi yeterince erken müdahale etmemekle suçlarken, sol parti lideri Jean Luc Melenchon, gençlerin iddia edildiği gibi radikal sol değil, radikal sağ grup mensupları olduğunu açıkladı. ​Londra’da sakin geçti İngiltere'nin başkenti Londra'da ise 1 Mayıs sakin geçti. İngiltere’nin dört bir yanından Londra'ya gelen çok sayıda kamu ve özel sektör çalışanı, işçi sendikası üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrenciler ve emekliler önce Clerkenwell semtinde toplandı. Pankart ve bayraklarlarla Enternasyonel marşı eşliğinde Trafalgar Meydanı’na yürüyenler, işçi sendikalarına getirilen yasal kısıtlamaları, konut krizi, maaş ve sosyal yardım kesintileri ve işten çıkarmaları protesto eden sloganlar attı.