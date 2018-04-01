Paris 15’inci Türk Filmleri Festivali Başladı

Fransa’da yaşayan Türklerin, Türk filmleriyle buluşmasını sağlayan sinema şöleni, 15’inci Paris Türk Filmleri Festivali başladı. Türkiyeli Yurttaşlar Derneği ACORT’un (Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Festival Kazım Öz’ün ‘Zer’ filmi ile başladı.
Paris’in önemli sinema mekanlarından Luxor’da 30 Mart- 8 Nisan tarihlerinde devam edecek Festival’e, Cinema Odysee, 10. Paris Belediyesi ve Paris Kent Sinema Misyonu’nu da katkı yapıyor.
Luxor Sineması’nda düzenlenen ve Zer filminin yönetmeni Kazım Öz ve oyuncu Nik Xhelilaj’ın da katıldığı açılış gecesine ilgi yoğun oldu. Türk-Alman ortak yapımı filmin gösteriminin ardından, konuklar yönetmen Kazım Öz’le sohbet etti.
Festival boyunca filmler Luxor ve Le Brady sinemalarında gösterilecek.
Organizsayonunu yapan Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi ACORT, artık geleneksel hale gelen Film Festivali’nin amacını, “Bu festival, sinema sanatı üzerinden, kültürel çeşitliliğe sahip Parisliler arasındaki eşitliğin ve dayanışma değerlerinin yaşama geçirilmesine katkıda bulunmak için karşılıklı bilgi ve paylaşım isteğinin bir parçasıdır. Sanat baskıya karşı bir kalkandır. Bu festivali dünyada ve Türkiye’de baskıya karşı gelenlere adıyoruz” sözleriyle tanımladı.
Özel gösterimlerin de yer alacağı Festival boyunca, yönetmen Ayşe Toprak’ın Suriyeli eşcinsel mültecilerin İstanbul'daki yaşamını konu eden belgeseli “Mr. Gay Syria”, Yeşim Ustaoğlu’nun “Tereddüt”, Stephane Breton’un “Ateşin kızları”, Güldem Durmaz’ın “Kazarken”, Kazım Kızıl’ın “Ölmez Ağaç: Yırca Direnişi” adlı filmleri yönetmenlerinin katılımıyla gösterilecek.
Festival boyunca, ‘Kırık Kalpler Bankası’, ‘İstanbul Kırmızısı’, ‘Sivas’, ‘Djam’, ‘Ötekiler’, ‘Nublu’ filmleri de görülebilecek.
Bir hafta boyunca Türk sinemasından örnekleri seyirciyle buluşturacak Festival’in kapanış töreni, 7 Nisan Cumartesi günü, Güldem Durmaz’ın “Kazarken” adlı filmiyle yapılacak.
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