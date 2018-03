Paris Moda Haftası'nda Dior'dan 1960'ların feminizm dalgası

Protestoların ardından, tasarımcı Marc Bolan, gençlere hitap eden ve koleksiyonunda mini eteklere de yer veren Miss Dior serisini yaratmıştı.

İtalyan modacı Chiuri, "Modanın kadınları dinlediğini görmek çok ilginç geldi. Şimdi de 1968'le benzerlik gösteren şeyler var. Bu, her şeyin değiştiği başka bir dönem" dedi.

Chiuri ayrıca, Vogue ABD'nin editörü Diana Vreeland'in 1960'ların sonunda yazdığı, gençlerin ön ayak olduğu kültürel, siyasi, toplumsal değişimi simgeleyen 'Youthquake' akımından da etkilendiğini ve bu dönemin kadınların tacize karşı başlattıkları 'Me Too' (Ben de / Sen de Anlat) ve 'Times Up' (Süre doldu) hareketleri ile benzerlikler taşıdığını söyledi.

AFP'ye konuşan Chiuri, "Cinsellikle, kadınlarla, erkeklerle ilgili görüşlerimizi değiştiren yeni bir jenerasyon olduğunu yazdı. Bir bakıma şimdi de buna benzer bir dönemdeyiz" dedi.