Paris saldırganı Abdeslam'a Brüksel'de polise ateş açmaktan 20 yıl hapis cezası

Paris'te 2015 yılında düzenlenen saldırıların hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam, Belçika'daki mahkeme tarafından, Brüksel'de yakalandığı gün polise ateş açmaktan suçlu bulundu.

Fransa'da cezaevinde tutuklu bulunan 28 yaşındaki Abdeslam ve 24 yaşındaki Sofien Ayari 'terör bağlantılı' suçlardan 20 şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdeslam ve Ayari, 2016 yılında Brüksel'deki evlerine düzenlenen baskında polise ateş açmıştı.

Abdeslam, Paris'te 2015 yılında 130 kişinin öldüğü 368 kişinin yaralandığı saldırılarla ilgili de Fransa'daki mahkemede yargılanıyor.

Abdeslam, Brüksel'deki mahkemede hâkimin sorularını yanıtlamayı reddetti ve duruşmalara katılmadı.

Hâkim, Abdeslam ile Ayari'nin 'radikal faaliyetlerde bulunduklarını' söyledi.

Belçika polisi, 15 Mart 2016'da Abdeslam'ın Brüksel'de dört ay saklandığı evine baskın düzenlemişti.

Polisle çıkan çatışmada evdeki üç şüpheliden biri öldürüldü, üç polis memuru yaralandı.

Abdeslam ve Ayari evden kaçmayı başardı. Evde parmak izleri bulunan Abdeslam, baskından birkaç gün sonra Molenbeek'te yakalandı ve Fransa'ya gönderildi.