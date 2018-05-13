Paris Saldırganı Çeçen Asıllı Fransız Çıktı

Paris'in merkezinde Opera caddesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1997 Çeçenistan doğumlu Fransız vatandaşı Khamzat Azimov olduğu belirlendi. Opera bölgesinde yollarda elinde bıçakla kurban peşinde koşan saldrıgan Azimov, 1 kişiyi öldürdü, 2'si ağır 4 kişi yi de yaraladı. Saldırıyı IŞİD, soruşturmayı ise Paris anti terör savılığı üstlendi. Azimov’un, cihatçı radikelleşme eğiliminde olanların izlendiği “S Fişi” adlı güvenlik fişinde kayıtlı olduğu da ortaya çıktı. Paris’in en işlek caddelerinden Opera’ya açılan Monsigny Sokağı’nda saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda, uzun saçlı ve sakallı, siyah giyimli genç bir kişi, elinde bıçakla yoldan geçmekte olanlara saldırdı. İşlek bir caddede yer alan, tiyatro ve restorantlarla dolu sokakta tam bir panik havası yaşandı. İnsanlar bıçaklı saldırganın önünden kaçmaya çalışırken, saldırgan da elinde bıçakla yollarda koşarak kurban aradı. Elindeki bıçakla 29 yaşındaki bir erkeğe saldıran zanlı, kurbanın boğazını keserek öldürdü. Ardından sokakta koşarak kanlı elleriyle yeni kurbanlarını arayan IŞİD'li Azimov, 2'si ağır, 4 kişiyi de yaraladı. Kaçışan, bağıran, yardım isteyenlerin boşalttığı sokakta tam bir panik havası yaşandı.

Saldırının başlamasından 9 dakika sonra olay yerine gelen polis, Khamzat Azimov’u etkisiz hale getirmek için önce taser silahı kullandı. Ancak taser etkisiz olunca ve Azimov yalnız gördüğü bir polis memuruna saldırmaya kalkınca, polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hastaneye kaldırılan ve durumları ağır olan 34 yaşındaki bir erkek ve 54 yaşındaki bir kadın yaralının tedavisi ise devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı da gelen son bilgiler arasında. "Low Coast" terörist Olaya ilişikin soruşturmayı Paris İç Güvenlik Müdürlüğü (DGSI) ve Paris anti terör savcılığı üstlendi. Sabah elde edilen kimlik bilgilerine göre, saldırganın 1997 Çeçenistan doğumlu Fransız vatandaşı Khamzat Azimov olduğu ortaya çıktı. Azimov’un 2010 yılında Fransız vatandaşlığına geçtiği, 2016 yılında da eşi Suriye’de cihat saflarında çatışan bir adamla ilişkisi nedeniyle radikalleşme şüphesiyle polise ifade verdiği belirtildi. Azimov’un, Fransız terörle mücadele polisinin, cihatçı radikalleşme eğiliminde olan şüphelileri izlediği güvenlik fişi ‘S Fişi’nde kayıtlı olduğu da ortaya çıktı.