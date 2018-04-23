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Paris Saldırganı Salah Abdeslam’a 20 Yıl Hapis Cezası

23.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Paris’ten Brüksel’e olağanüstü güvenlik önlemleriyle götürülen Salah Abdeslam, Paris saldırılarından dolayı değil, saldırıların hemen ardından kaçtığı Brüksel’de 15 Mart 2016’da polisle girdiği çatışma nedeniyle yargılandı

Paris Saldırganı Salah Abdeslam’a 20 Yıl Hapis Cezası

Paris saldırılarının yaşayan tek sanığı Fransız cihatçı Salah Abdeslam, Belçika’da polisle girilen çatışma nedeniyle yargılandığı bir davada, birlikte yakalandığı Süfyan Ayari ile 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Paris’ten Brüksel’e olağanüstü güvenlik önlemleriyle götürülen Salah Abdeslam, Paris saldırılarından dolayı değil, saldırıların hemen ardından kaçtığı Brüksel’de 15 Mart 2016’da polisle girdiği çatışma nedeniyle yargılandı.

Abdeslam’ın da katıldığı duruşmaların ardından bu sabah kararını açıklayan yargıç, Abdeslam ve Ayari hakkında “terör amaçlı cinayet girişimi” suçundan 20’şer yıl hapis cezası verdi. Kararda, sanıkların “cihatçı radikalleşmeye olan bağlılıkları şüphe götürmeyecek kadar kesin” ifadesi yer aldı.

Abdeslam’ın Belçikalı avukatı Sven Mary, müvekkiliyle görüştükten sonra kararı temyiz edip-etmeyecekleri konusuna karar vereceklerini açıkladı.

Abdeslam, 13 Kasım 2015 Paris saldırılarının ardından Brüksel’e kaçarak 4 ay saklanmayı başarmıştı.

Ancak, Brüksel’in Forest mahallesinde Abdeslam’ın yerini tespit eden Belçika polisi 15 Mart 2016’da bu mahalledeki apartmana operasyon düzenlemişti. Abdeslam’ı korumak için polisle silahlı çatışmaya giren Muhammed Belkaid yaşamını yitirirken, Abdeslam ve Ayari kaçmak isterken yakalanmıştı.

Karar duruşmasına katılmayan Abdeslam, davanın katıldığı ilk duruşmalarında yargıya meydan okuyarak “yalnızca Allah’a güvenirim, ona hesap veririm” diyerek, Paris saldırısı ve sonrasına ilişkin tüm soruları ise yanıtsız bırakmıştı.

İki yıldır Paris yakınlarında, olağanüstü güvenlik önlemleri altında tutuklu bulunan 28 yaşındaki Fas asıllı Abdeslam, 13 Kasım Paris saldırılarının sorumlusu olarak da yargılanacak.

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