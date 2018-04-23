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Paris saldırıları zanlısına 20 yıl hapis

23.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Paris'teki saldırıların hayatta kalan tek zanlısı olan Salah Abdeslam, Brüksel'de 20 yıl hapse çarptırıldı.

Paris saldırıları zanlısına 20 yıl hapis

Abdeslam Brüksel'de güvenlik güçlerine karşı koymak ve polis yaralamak suçlarından yargılandı.Paris saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı olan Salah Abdeslam'a Belçika'da 20 yıl ağır hapis cezası verildi. Abdeslam, 2016 yılında Brüksel'deki evine düzenlenen baskın sırasında polise ateş açtığı için yargılandı.

Abdeslam'ın evine düzenlenen baskın sırasında yanında olan Tunus kökenli 24 yaşındaki terör şüphelisi Sofien Ayari de 20 yıl hapis cezası aldı. Baskın sırasında Abdeslam ve Ayari'nin açtığı ateş sonucu üç polis yaralanmıştı. Baskın sırasında polisten kaçmayı başaran Abdeslam, üç gün sonra Belçika'da polis tarafından yakalanmıştı. Abdeslam, yakalanmasının ardından Fransa'ya teslim edilmişti.

Son derece sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya 28 yaşındaki sanık katılmadı. Fransa'da cezaevinde tutulan Abdeslam'ın Paris'teki saldırılarla ilgili dava ise henüz başlamadı. Savcılık Abdeslam'ı Paris'teki terör eylemlerine katılan isimlerden biri olmakla suçluyor. Kardeşi Paris'teki saldırganlar arasında yer alan Abdeslam'ın üzerindeki patlayıcıların saldırı günü patlamaması sonucu hayatta kaldığı düşünülüyor.

2015 yılının Kasım ayında Fransa başkentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 130 kişi öldürülmüş ve saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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