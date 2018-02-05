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Paris Saldırılarının Yaşayan Tek Sanığı Yargı Önünde

05.02.2018 22:01 | Son Güncelleme

Paris'te polise saldırı iddiasıyla Belçika'da yargılanan Abdeslam, hakim karşısında ayağa kalkmadı, sessizlik hakkını kullanacağını açıkladı ve "Sizden korkmuyorum. Yargılayın beni. Ben sadece Allah'a güveniyorum" diye konuştu

Paris Saldırılarının Yaşayan Tek Sanığı Yargı Önünde

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te düzenlenen saldırıdan sağ kurtulan tek saldırgan Salah Abdeslam hakkındaki ilk duruşma Brüksel’de başladı. Belçika'da polise saldırı iddiasıyla yargılanan Abdeslam, hakim karşısında ayağa kalkmadı, sessizlik hakkını kullanacağını açıkladı ve "Sizden korkmuyorum. Yargılayın beni. Ben sadece Allah'a güveniyorum" diye konuştu. İddia makamı, Abdeslam hakkında 20 yıl ağır hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme, Salah Abdeslam ve beraberinde yakalanan Sufyan Ayari’yi, “yasadışı silah bulundurmak ve cinayete teşebbüs” suçundan yargılamaya başladı. Başından beri sessizliğini koruyan ve hakimlere tek kelime etmeyen Abdeslam’ı savunan bazı Fransız ve Belçikalı avukatlar, müvekkilleri konuşmadığı için savunmadan çekildi. Ancak ailesinin talebi üzerine Belçikalı avukatı Sven Mary yeniden savunmayı üstlendi.

Fransa’nın “en sıkı korunan” tutuklu sanığı Salah Abdeslam’ın Brüksel’de sorunsuz yargılanabilmesi için, Belçika polisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Hedef dışarıdan gelecek saldırıları engellemenin yanı sıra, asıl Paris saldırıları için yargılanması beklenen Abdeslam’ın intihar etmesine de engel olmak. Adliye binası merdiven girişine beton bloklar konuldu, avukat ve ziyaretçi araç girişleri yasaklandı. Avukatlar, gazeteciler ve özel güvenlik görevlileri dahi binaya aranarak girdi. Adliye binasını patlayıcıya duyarlı köpekler kontrol etti. Adliye içi güvenliği sağlamak için 200 polis görev yaptı. Dışarıda ise, aralarında özel eğitimli ekiplerin bulunduğu yüzlerce polis ve asker güvenliği sağladı.

Duruşmayı izlemek için 300 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Duruşma salonuna giriş 80 kişi ile sınırlandırıldı. Salondan dışarıya, gazeteciler için video ve ses aktarımı yapılması için düzenek oluşturuldu.

Abdeslam, Paris yakınlarında kaldığı Fleury-Merogis cezaevinden Belçika sınırındaki, tehlikeli tutukluların olağanüstü koşullarda tutulduğu Vendin-le-Vieil cezaevine nakledildi. Fransız ve Belçika yargısı arasındaki anlaşma gereği Abdeslam duruşması boyunca Adliye Sarayı’na 147 km. uzaklıktaki bu cezaevinde kalacak.

Kimliğini dahi doğrulamadı

Aylar sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkan Salah Abdeslam'ın sakal bıraktığı ve saçlarını uzattığı dikkat çekti. Abdeslam ve Ayari'yi iki kar maskeli polisin koruması ve salonda maskelerini çıkarmaması da duruşmasının havasını ağırlaştırdı. Gözlerini sanıklardan ayırmayan polislerin en ufak bir hareket karşısında dahi tetikte oldukları dikkat çekti.

Fransız yargıçlarına tek kelime etmeyen Abdeslam'ın kendi isteğiyle gittiği Brüksel'deki mahkemede konuşacağı umut ediliyordu, ancak daha duruşmanın ilk dakikalarında bu umutlar boşa çıktı.

Mahkeme Başkanı Marie-France Keutgen'in kimlik belirleme için ayağa kalkmasını istediği Abdeslam, ayağa kalkmadan, "Hiçbir soruya yanıt vermeyeceğim" dedi ve kimliğini dahi doğrulamadı.

"Sizden korkmuyorum"

Mahkeme Başkanı Abdeslam'a, "Neden buradasınız, size konuşma şansı veriliyor" diye karşılık verince Abdeslam, "Bana gel dediler, ben de geldim. Bir dava var ve ben o davanın aktörüyüm, beni suçladılar ve işte ben de buradayım. Sessiz kalıyorum, bu benim hakkım. Sessizliğim beni suçlu kılmıyor. Kendimi sessiz kalarak savunuyorum. İsterdim ki burada, bilimsel ve somut deliller baz alınsın, kamuoyuna ve medyaya dönük bir gösteri yapılmasın" yanıtını verdi.

Hakimin konuşması için yeniden ikna girişiminde bulunması üzerine Abdeslam, "Sizden korkmuyorum. Sizin işbirlikçilerinizden de korkmuyorum. Ben sadece Allah'a güveniyorum. Yargılayın beni, ben Allah'a güveniyorum. Başka da ekleyecek bir sözüm yok" dedi ve tümüyle sessizliğe büründü.

Abdeslam ile birlikte yargılanan Sufyan Ayari ise bir saat süren sorgulamasında sorulara yalnızca basit yanıtlar vermekle yetindi, hakimin "Silahı nereden temin ettiniz?", "Saldırıları birlikte mi planladınız?", "Suriye'ye neden gittiniz?" ya da "Hangi yollardan Avrupa'ya geri döndünüz?" gibi sorularına da yüzeysel yanıt verdi, detaylar ilişkin ise yalnızca "Bilmiyorum" demekle yetindi. Ayari, Forest Mahallesi operasyonunda ne kendisinin ne de Abdeslam'ın polise kurşun sıkmadığını söyledi.

Savcı 20 yıl istedi

İddia makamı Ayari ve Abdeslam'a 20 yıl ağır hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatları, sanıklarla cezaevinde görüşerek savunmalarını hazırlayabilmek için Salı ve Çarşamba günü duruşmaya ara verilmesini istedi. Abdeslam'ın konuşmaması nedeniyle talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Şubat Perşembe sabahına erteledi. Karar ise Cuma günü verilecek.

İntihar kemeri patlamayınca kurtulmuştu

Paris’te 13 Kasım 2015’te düzenlenen eş zamanlı saldırılar sırasında üzerindeki bomba yüklü kemer patlamayan Salah Abdeslam, Lille kenti üzerinden Brüksel’e kaçtı. Fransız ve Belçika polisinin Brüksel’in Forest Mahallesi’nde bir apartman dairesine düzenlediği ortak operasyonda, dairede bulunan Muhammed Belkaid ölürken, aynı dairede kaldığı tespit edilen Abdeslam ve 24 yaşındaki Tunus asıllı Sufyan Ayari yaralı olarak kaçtı. Dairede analiz yapan Abdeslam’ın DNA izlerine rastlaması üzerine operasyonu genişletti ve üç gün sonra Brüksel’de bir apartmanda yakalandı.

Belçika polisi Abdeslam ve Ayari’nin Brüksel Havaalanı’na ve bir metro istasyonuna 22 Mart’ta düzenlenen saldırılarla da doğrudan bağlantısı olduğunu düşünüyor.

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