'Paris Saldırısı' Yorumundan Dolayı Trump'a Fransa'dan Tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin güçlü silah lobisi National Rifle Association (NRA) önünde yaptığı konuşmada, "Eğer Fransa'da bireysel silahlanma olsaydı, Paris saldırılarında daha az insan ölürdü" sözleri Fransa'da tüm kesimlerden sert tepki gördü. Fransız Dışişleri'nden dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande'a kadar çok sayıda kişi ve kurum Trump'ı kınayarak, "saldırılarda ölen kurbanların anısına saygı gösterilmesini" istedi. Hollande, "Trump'ın sözleri utanç verici" dedi. Başkan Trump Cuma günü Amerikan silah lobisi NRA önünde bireysel silahlanmayı desteklemek için yaptığı konuşmada, 13 Kasım 2015'te Paris'te çeşitlli mekanlarda eş zamanlı olarak yapılan ve 130 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılara atıfta bulunarak, "Orada kurbanlar, bir küçük terörist grup tarafından vahşice öldürüldüler. Teröristler sakince, zamanı rahat kullanarak, bir bir herkesi öldürdü. Gel buraya boom, gel buraya boom, gel buraya boom... Eğer bir çalışan ya da bir müşteri ya da sizin içinizden birisi, elindeki silahla bunların karşısına geçseydi, teröristler kaçardı, ya da vurulurdu. Ve hikaye tümüyle başka türlü olurdu" dedi.

Cumartesi akşamı yazılı bir açıklama ile "Trump'ın sözlerini sert bir şekilde reddettiğini" bildiren Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Fransa, Başkan Trump'tan kurbanların anısına saygı duymasını talep eder" dedi. Açıklamada, her ülkenin silah taşıma yasası ya da diğer yasalarla ilgili kararını kendi koşulları çerçevesinde verdiği belirtilerek, "Fransa, silah sahibi olmanın ve silah edinmenin çok sıkı denetlendiği güvenli bir ülke olmaktan dolayı büyük bir gurur duymaktadır. Kurban istatistikleri, Fransa'nın bu konudaki seçimini gözden geçirmesine gerek olmadığını açıkça göstermektedir. Toplumdaki serbest silah alımı, terör saldırılarını engelleyecek bir kalkan oluşturmaz. Tam tersine bu tür saldırıların planlanmasını daha da kolaylaştırır" ifadelerine yer verildi. Trump'ın sözleri sosyal medya üzerinde sert eleştirilere yol açarken, saldırıdan sağ kurtulanlar, Fransız Dışişleri'nden ABD Başkanı'ndan özür dilemesini istedi. Huffington Post'a konuşan " 13 Kasım Kurbanları Derneği" Başkanı Philippe Duperron, "Bizim öncelikli tepkimiz bu kabul edilemez palyaçoluğa karşı duyulan mide bulantısıdır. Bu sözlerin, Cumhurbaşkanı Macron'un Washington'a gerçekleştirdiği ve 'dost olarak' görüştükleri devlet ziyaretinden sadece bir kaç gün sonra gelmesi daha da şok edici. Bu nedenle Fransız Dışişleri'nden bu sözleri sert bir dille kınamasını istedik. Trump yalnızca Twitter üzerinden iletişim kuruyor. Biz bu oyuna gelmemeliyiz ve resmi açıklama yapmalıyız" dedi.