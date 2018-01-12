Paris: Soyguncular Ritz Oteli'nden çaldıkları tüm mücevheri düşürdü

AFP
Fransız polisi, Paris'teki ünlü Ritz Oteli'nden silahlı soyguncular tarafından çalınan tüm mücevherlerin bulunduğunu açıkladı.
Polis yetkilileri 4,5 milyon euro değerindeki çalıntı mücevherlerle dolu bir çantanın, beş kişilik çetenin bir üyesi tarafından düşürüldüğünü söyledi.
Olaya karıştığı belirtilen üç kişi yakalanırken, iki kişinin hala firarda olduğu btaydedildi.
Reuters haber ajansına konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak "Çalıntı mücevherlerin tümünün polis tarafından bulunan bir çantada olduğunu doğrulayabilirim" dedi.
Çete, soygunu otelin giriş katındaki mağazaların vitrinlerini akşam saatlerinde baltalarla kırarak yapmıştı.
Le Parisien gazetesi soygunun devriye gezen bir polis memuru tarafından durdurulduğunu söyledi.
Üç soyguncu binada sıkıştırılırken, dışarıda nöbet bekleyen iki kişi bir araç ve motorsikletle kaçmayı başardı.
Çalıntı mücevherler, motorsikletteki soyguncunun bir yayayla çarpıştığında düşürdüğü çantada bulundu.
Bu arada diğer firari soyguncunun kullandığı otomobilse Paris'ien hemen kuzeyindeki Sannois'te bulundu.
Lüks Ritz Oteli, Adalet Bakanlığı'nın yanında bulunuyor.
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