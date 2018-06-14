Paris ve Roma Arasında Göçmen Krizi Patladı

Akdeniz'den kurtarılan 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisi, İspanya'ya ulaşmak için Akdeniz sularında seyrederken, geminin ülke limanlarına girişine karşı çıkan İtalya ile Fransa arasında politik ve diplomatik kriz patlak verdi. Üç gün boyunca süren kriz ve söz düellosu, Çarşamba gecesi Macron’un Giuseppe Conte’yi telefonla aramasıyla aşıldı. İtalya sularında günlerdir devam eden Aquarius krizi, Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, Fransa ve İtalya arasında sert bir krize yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aquarius’un kendi limanlarına girmesine izin vermeyen AB karşıtı yeni İtalya hükümetini "sinik ve sorumsuz" davranmakla suçladı. Bu sözler yeni kurulan hükümet tarafından sert tepkiyle karşılandı. Macron’un "sorumsuz ve sinik" sözlerine İtalya’dan "iki yüzlü Fransa" yanıtı geldi. Roma Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Çarşamba günü Fransa’nın Roma Büyükelçisi Chrsitian Masset’i bakanlığa çağırdı. Bunun üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Göçmen krizi konusunda Fransa, Roma ile diyalog ve işbirliğine açıktır. Fransa, İtalya’nın göçmen akını nedeniyle yaşadığı baskının ve çabalarının farkındadır" şeklinde tansiyonu düşürmeyi hedefleyen yazılı bir açıklama yaptı.

Ancak bu açıklamayı yeterli bulmayan İtalyan hükümeti, sert yanıt vermeye devam etti. İtalyan Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile Paris’teki görüşmesini iptal etti. Ardından, bir hükümet yetkilisi, Başbakan Giuseppe Conte’nin, 15 Haziran Cuma günü Paris’te Macron ile gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi erteleyeceğini, "Paris’e gitmesi için koşulların henüz oluşmadığını" açıkladı. Bunun üzerine gerilimi düşürmek için devreye giren Macron, "duyguların manipüle edilmesine izin verilmemesi gerektiğini, Roma ve Paris’in göçmen krizi konusunda bir yıldır yakın çalıştığını" dile getirdi. Bu açıklama da İtalyan hükümetinin öfkesini dindirmeye yetmedi. Koalisyonu kuran iki sistem karşıtı partinin liderleri aşırı sağcı Matteo Salvini ve popülist Luigi Di Maio, Fransa’dan remen "özür dilemesini beklediklerini" açıkladı. Başbakan Conte’nin Paris gezisinin tehlikeye düşmesi üzerine Çarşamba akşamı Conte’yi telefonla arayan Macron, doğrudan özür dilemese de

"İtalya ve İtalyan halkını hedef alan bir söylemde bulunmadığını" söyledi. Conte bu görüşmenin ardından Paris’e gelmeyi kabul etti.