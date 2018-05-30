Paris’in Ortasındaki Göçmen Kampı Boşaltılıyor

Fransız polisi, binlerce göçmenin yaşadığı Saint Denis Kanalı kenarında kurulan Paris’in en büyük göçmen kampını boşaltmaya başladı.

Paris’in kuzeyinde kanal kenarında kurulan göçmen kamplarında kalanlar, aylardır, son derece zor koşullarda oturma izni alabilmek için bekliyorlardı.

Ancak, kampa, bekledikleri yerleşme hakkı haberi değil polis geldi.

Kampta yaşayanlar böylece, balkonda asılı kalan bir çocuğu 4 kat tırmanarak kurtardıktan sonra, hem vatandaşlık, hem oturma, hem de çalışma hakkını alan Malili göçmen Mamadou Gassama’nın şansına sahip olmadıklarını bu sabah anladılar.

Sabah saat 06.00’da, Paris’in kuzeyindeki Millenaire alışveriş merkezinin hemen önünde kurulan kampa giren güvenlik güçleri, aylardır tartışma konusu olan kampı boşaltma operasyonu başlattı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin kaldığı kampın, ilk etapta 1016 kişilik bölümü boşaltıldı.

Kamptan çıkarılan çoğu Eritre, Sudan ve Somali kökenli göçmenden 64’ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu, 11’inin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Paris’te son 3 yılda 35’inci kamp boşaltma operasyonu düzenlendi. Kamplardan çıkarılan göçmenler, 40 kadar otobüsle göçmen konukevlerine dağıtıldılar.