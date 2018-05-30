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Paris’in Ortasındaki Göçmen Kampı Boşaltılıyor

30.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin kaldığı kampın, ilk etapta 1016 kişilik bölümü boşaltıldı. Kampta çoğunlukla Eritre, Sudan ve Somali kökenli göçmenler bulunuyordu

Paris’in Ortasındaki Göçmen Kampı Boşaltılıyor

Fransız polisi, binlerce göçmenin yaşadığı Saint Denis Kanalı kenarında kurulan Paris’in en büyük göçmen kampını boşaltmaya başladı.

Paris’in kuzeyinde kanal kenarında kurulan göçmen kamplarında kalanlar, aylardır, son derece zor koşullarda oturma izni alabilmek için bekliyorlardı.

Ancak, kampa, bekledikleri yerleşme hakkı haberi değil polis geldi.

Kampta yaşayanlar böylece, balkonda asılı kalan bir çocuğu 4 kat tırmanarak kurtardıktan sonra, hem vatandaşlık, hem oturma, hem de çalışma hakkını alan Malili göçmen Mamadou Gassama’nın şansına sahip olmadıklarını bu sabah anladılar.

Sabah saat 06.00’da, Paris’in kuzeyindeki Millenaire alışveriş merkezinin hemen önünde kurulan kampa giren güvenlik güçleri, aylardır tartışma konusu olan kampı boşaltma operasyonu başlattı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin kaldığı kampın, ilk etapta 1016 kişilik bölümü boşaltıldı.

Kamptan çıkarılan çoğu Eritre, Sudan ve Somali kökenli göçmenden 64’ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu, 11’inin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Paris’te son 3 yılda 35’inci kamp boşaltma operasyonu düzenlendi. Kamplardan çıkarılan göçmenler, 40 kadar otobüsle göçmen konukevlerine dağıtıldılar.

Paris Valiliği, bu göçmenlerden 500’ünün geçici olarak Paris’teki göçmen konaklama evlerinde kalacağını, diğer 500’ünün ise Paris civarındaki banliyölerde yer alan göçmen evlerine konulacağını açıkladı. Operasyonda 550 polis ve ilk yardım ekibi görev aldı.

Operasyonun ardından temizlik işçilerinin girdiği kamplar, iş makinalarıyla kaldırıldı.

Sığınmacılar Yurdu Fransa (France Terre d’Asile ) Derneği Başkanı Pierre Henry, “Bu insanlara kalıcı bir yer gösterilmezse kamplaşma yeniden başlar” dedi.

Paris’te halen iki ayrı kampta, Saint Martin kanalı kenarında çoğunluğu Afgan 800 göçmen, Port de la Chapelle bölgesinde de 400 kadar göçmen kalmaya devam ediyor.

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