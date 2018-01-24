Paris'te Afrin Diplomasisi

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı Operasyonu"nda üçüncü gün geride kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişleri tam bir mekik diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Paris'te bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Fransa ve Rusya cumhurbaşkanları Emmanuel Macron ve Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Donald Trump'ın ise Çarşamba telefonda görüşeceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye başta olmak üzere çatışma bölgelerinde "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Konferans"a katılmak üzere Paris'e geldi. Paris'te 30 Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da gelmesi üzerine bakanlar arasında Suriye'deki sıcak konularla ilgili ikili görüşmeler gerçekleşti. Toplantı sırasında bir araya gelen Tillerson ve Çavuşoğlu Suriye ve Afrin operasyonunu konuştu.
Görüşmenin ardından Türk basın mensuplarına açıklama yapan Çavuşoğlu, Rex Tillerson'a Türkiye'nin kaygılarını açıkça dile getirdiğini belirterek, "Afrin operasyonuyla ilgili hassasiyetimizi bir kere daha aktardık. Daha önce kendi istihbaratının Türkiye'ye YPG tarafından herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti. Kendisine YPG'nin gönderdiği roketlerle bir Suriyeli, bir de bizim vatandaşımızın şehit olduğunu anlattık. YPG'ye verdiğiniz silahlar her tarafta, Afrin'de de bize tehdit olarak geliyor. YPG de bunu kullanıyor, PKK da bunu kullanıyor. Trump da 'Artık bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz' diye söz verdi. Bu konudaki Türk halkının hissiyatı belli, bizden talepleri de belli. Suriye konusunda birlikte ne yapacaksak beraber yapalım ama Türkiye'yi tehdit edecek adımlardan herkes uzak durmalı. Bunları anlattık. Bunun farkında olduklarını söylediler. Kısaca vermemiz gereken mesajları verdik" dedi.
Erdoğan-Trump görüşmesi
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump'ın da konuyu Çarşamba telefonda görüşeceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıya katılamayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la da telefonda görüştüğünü belirtti. İngiltere'nin operasyona destek açıklaması yaptığı, ancak "insani durum" konusundaki endişelerini kendisine ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz herkese şunu söylüyoruz, insani konularda hiçbir ülke Türkiye kadar hassas değildir. Suriye'de sivil halklara yönelik yardımlarımızı ulaştırmaya başladık. İki tane kamp kurduk. Şu anda yaklaşık 4 bin kişilik kapasitesi var, ama daha fazla kuracağız. Sağlık hizmetleri vermeye başladık. Yerel halk memnun, çünkü biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Türkiye'ye kimse herhangi bir ders vermeye kalkmasın ya da hatırlatmasına gerek yok. Biz bu harekatı planlarken tüm bu boyutlarını da ele alarak hazırlandık" diye konuştu.
Çavuşoğlu, evsahibi Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'la da bir araya gelerek, Fransa'dan açıklamalarında "daha net ve şeffaf" olmasını beklediklerini söyledi. Afrin için diplomatik temaslarını sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Buradaki operasyon kadar diplomasi de önemli. Haklı davamızı anlatıyoruz, kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Burada bize yönelik bir tehdit var. Burada milletimiz ne der ve milletimizin endişesi nedir, biz ona bakarız. Ama haklı davamızı anlatmak için tabii diplomasi de şart" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Putin ve Macron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris'te dışişleri bakanları seviyesinde temaslarda bulunurken, Ankara'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Afrin operasyonu ve genelde Suriye politikasında Rusya'nın desteğini arayan Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Afrin operasyonunun "yalnızca Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olmadığını, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da operasyonun önemli olduğunu" vurguladı. İki lider, "Soçi'de 29-30 Ocak tarihinde yapılacak Suriye Diyalog Kongresi'nde siyasi çözüm için ortak çaba sarf etmeye de devam etme konusunda kararlı olduklarını" dile getirdi.
Elysee'den "İdlib ve Guta" vurgusu
Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, telefonda Afrin operasyonunu konuştu. Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi çağrısının Afrin operasyonunu kapsamadığını doğrulayan ifadelere yer verildi. Açıklamada, Macron'un Erdoğan'a, "Fransa'nın Suriye'de, özellikle de İdlib ve Guta'da, giderek daha da ciddi bir hal alan insani durumla ilgili endişelerini ilettiği belirtildi" denildi. Macron'un Suriye'de gecikmeden sivillerin boşaltılacağı ve insani yardımın ulaşacağı bir "insani koridor" açılması talebini de ilettiği vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin güvenlik zorunluluklarını da göz önünde bulundurarak, Afrin'de cumartesi günü başlatılan askeri operasyonla ilgili endişelerini de iletti. Cumhurbaşkanı, bir taraftan DAEŞ ve diğer cihatçı terör örgütleriyle mücadele etmenin, diğer taraftan da sivil halk için insani koşulların sağlanmasının ve bölgede koşulların iyileştirilerek kalıcı siyasi çözümün önünün açılmasının önemine işaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.
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