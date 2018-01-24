Paris'te Afrin Diplomasisi

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı Operasyonu"nda üçüncü gün geride kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişleri tam bir mekik diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Paris'te bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Fransa ve Rusya cumhurbaşkanları Emmanuel Macron ve Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Donald Trump'ın ise Çarşamba telefonda görüşeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye başta olmak üzere çatışma bölgelerinde "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Konferans"a katılmak üzere Paris'e geldi. Paris'te 30 Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da gelmesi üzerine bakanlar arasında Suriye'deki sıcak konularla ilgili ikili görüşmeler gerçekleşti. Toplantı sırasında bir araya gelen Tillerson ve Çavuşoğlu Suriye ve Afrin operasyonunu konuştu.

Görüşmenin ardından Türk basın mensuplarına açıklama yapan Çavuşoğlu, Rex Tillerson'a Türkiye'nin kaygılarını açıkça dile getirdiğini belirterek, "Afrin operasyonuyla ilgili hassasiyetimizi bir kere daha aktardık. Daha önce kendi istihbaratının Türkiye'ye YPG tarafından herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti. Kendisine YPG'nin gönderdiği roketlerle bir Suriyeli, bir de bizim vatandaşımızın şehit olduğunu anlattık. YPG'ye verdiğiniz silahlar her tarafta, Afrin'de de bize tehdit olarak geliyor. YPG de bunu kullanıyor, PKK da bunu kullanıyor. Trump da 'Artık bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz' diye söz verdi. Bu konudaki Türk halkının hissiyatı belli, bizden talepleri de belli. Suriye konusunda birlikte ne yapacaksak beraber yapalım ama Türkiye'yi tehdit edecek adımlardan herkes uzak durmalı. Bunları anlattık. Bunun farkında olduklarını söylediler. Kısaca vermemiz gereken mesajları verdik" dedi.