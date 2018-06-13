Paris'te ‘AKP Mühürlü Oy Pusulası Skandalı’ Asılsız Çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimlerin bir arada yapıldığı yurt dışındaki oy kullanma işlemleri devam ederken, bir seçmenin Paris Başkonsolosluğu'nda oy kullanırken, kendisine "AK Parti üzerine evet mühürü basılı pusula verildiğini" iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Seçim salonunda bir anda ortam gerildi, oy sandığı bir saat süreyle kapatıldı. Ancak salondaki tüm siyasi parti temsilcileri ve sandık görevlileri, ortak bir açıklama yaparak, pusulanın CHP'li sandık üyesi tarafından verildiğini, pusulaya AK Parti mühürü basılmasının olanaksız olduğunu, seçmenin yanlışlıkla kullandığı oyu düzeltmek için böyle bir açıklama yaptığını" içeren ortak bir açıklama yayınladı. Paris Konsolosluğu'nda devam etmekte olan oy verme işlemleri sırasında 11 Haziran Pazartesi akşamı salona gelen bir seçmene, CHP'li sandık görevlisi tarafından oy pusulası ve zarf verildi. Ancak kabine girip çıkan seçmen, "cumhurbaşkanlığı için ayrılan oy pusulasında CHP'nin adayına verdiğini, ikinci pusulada ise AK Parti üzerine mühür basıldığını, kendisine yeniden pusula verilmesini" istedi. Ancak ikinci bir pusulanın verilemeyeceği yanıtını alınca, olup bitenleri cep telefonuyla filme alarak, Youtube'dan paylaştı.

Youtube'da, "Cumhurbaşkanı adayının yer aldığı pusulada sorun yoktu. Ama milletvekili seçimleri için hazırlanan pusulada partilerin yer aldığı oy pusulasında AKP’ye evet mührü vurulmuştu. Ben hiçbir seçimde AKP’ye oy vermedim. İtirazımı da yaptım" dedi. İddia üzerine toplanan siyasi parti temsilcileri ve sandık görevlileri, hatalı olduğu iddia edilen oy pusulasının arkasına yanlışlıkla mühür basılmadığını da farkederek, seçmenin iddiasını kabul eden bir tutanak tuttu ve seçmene yeni bir pusula vererek, oy kullanması sağlandı. Tutanakta, evet mührü basıldığı iddiasının "sehven" yani yanlışlıkla olabileceği belirtildi. Fakat CHP'li sandık görevlisi, "CHP olarak böyle bir durumun söz konusu olamayacağını, kendisinin de pusula üzerinde herhangi bir mühür görmediğini, masada açık olarak tutulan pusulada böyle bir şey olsa herkesin bunu farkedeceğini" dile getirdi. Amerika'nın Sesi'nin olaya ilişkin sorusuna yanıt veren Paris Başkonsolosu Barış Tantekin, "Bizim sandık kurullarına müdahale etmemiz imkansız. Sandık Kurulu siyasi parti gözlemcilerinin de huzurunda kararını aldı. Biz sadece seçimin huzur içinde ve tüm kurallarına uygun yapılabilmesi için gereken her türlü tedbiri alırız. Sandık Kurulu bağımsız bir oluşum. Karar alma yetkisi de onlara ait" dedi.

Ak Parti: "Hukukçularımıza danıştık" AK Parti Paris Sorumlusu İbrahim Kılıç, "Böyle zan altında bırakılmamız gerçekten çok üzücü. Biz insanlarımızı sandığa getirmek için çalıştık. Günlerdir burada sandık başındayız. Sanırım bu seçmen Muharrem İnce'ye oy vermek istedi. Alt pusulaya da bakmadan, cumhurbaşkanlığı gibi CHP'nin birinci sırada yer aldığını düşündü. Ama sonra hatasını anlayınca bu yola başvurdu. Başka türlü izah edemiyoruz bunu" dedi. Olayla ilgili parti hukukçularını arayarak bilgi aldıklarını da anlatan İbrahim Kılıç, "Partimizin hukukçuları bize arkada damga olmaması nedeniyle yeniden oy kullandırılması gerektiğini söyledi. Biz de bu yönde tavır aldık" dedi. CHP: "Doğru değil, biz bunu hak etmedik" CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven ise, "Bu seçmen burada şov yaptı. Bana göre yanlış yere mührü bastı ve değiştirmek için böyle bir şey söyledi. Başka türlü olması olanaksız zira, pusulayı veren bizim partilimiz. Bir mühür basılı olsa görür. Ayrıca AKP mühürünü niye bassın? Ancak pusulanın arkasında mühür olmaması tesadüf. Zira hızlı mühür basılırken o sayfa atlanmış. Karışıklık olmuş. Sadece öyle bir eksik olabilir. Ama bu da insani bir hata. Biz CHP olarak sandıkları bir dakika bile terketmiyoruz. Kendisine, 'bizim emeklerimizi çaldın. Bunu yapmadan önce keşke bana sorsaydın' dedim. Burada tüm partileri zan altında bıraktı, bizim sandık memurumuzu zan altında bıraktı. Resmen şov yaptı. Anlattıkları gerçek değil. Gerçek olsa önce CHP olarak biz feryadı koparırız. Ve biz bunu hak etmedik. Gece 1h30'da yatıyoruz, sabah 06.00'da yeniden ayaktayız. Bunu da sadece oylarımıza sahip çıkmak için yapıyoruz. Herkes güvenle gelip oylarını kullanabilir. Sahte pusulalara, hileye asla izin vermeyiz" dedi.