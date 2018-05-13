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Paris'te Bıçaklı Terör Saldırısı: İki Ölü Dört yaralı

13.05.2018 01:40 | Son Güncelleme

Birbiri ardına terör saldırılarıyla sarsılan Paris’in merkezinde yeni bir saldırı daha yaşandı. Bıçaklı bir saldırganın, Opera bölgesinde yayalara saldırması sonucu bir yaya hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi yaralandı

Paris'te Bıçaklı Terör Saldırısı: İki Ölü Dört yaralı

Birbiri ardına terör saldırılarıyla sarsılan Paris’in merkezinde yeni bir saldırı daha yaşandı. Bıçaklı bir saldırganın, Opera bölgesinde yayalara saldırması sonucu bir yaya hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi yaralandı. Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, saldırının terör saldırısı olduğunu ve saldırganın bir çok kez “Allahuekber” diye bağırdığını dile getirerek, soruşturmayı Paris anti-terör savcılığının üstlendiğini açıkladı. Saldırganın Kuzey Afrikalı, 20’li yaşlarda, sakallı ve uzun saçlı olduğu belirtildi.

Paris’in en işlek caddelerinden Opera’ya açılan Monsigny Sokağı’nda saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda saldırgan elindeki bıçakla yayalara rastgele saldırmaya başladı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır dört kişi de yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polisin açtığı ateş sonucu saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Opera bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, civardaki metro durakları da trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen Paris Savcısı François Molins, pek çok görgü tanığının saldırganın “Allahuekber” diyerek bağırdığını ve cihatçı saldırılarda kullanılan yöntemin kullanıldığını göz önünde bulundurarak terör saldırısı olduğu yönündeki şüphelerin öne çıktığını söyledi. Soruşturmayı Paris anti-terör savcılığı üstlendi.

Güvenlik birimleri tarafından saldırganın kimliği açıklanmadı ancak Fransız medyasına sızan bilgilere göre, Kuzey Afrika kökenli, 20’li yaşlarda uzun saçlı ve sakallı bir genç olduğu belirlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından “Bir kez daha Fransa kan ile bedel ödedi ama asla özgürlük düşmanlarına taviz vermeyecek” dedi.

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