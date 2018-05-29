Paris’te Libya Uzlaşısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya’da rakip grupların liderleri arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve bunun savaştan yıpranmış ülke için çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Macron, Paris’te uzlaşıyla sona eren konferansın ardından yaptığı basın toplantısında Libya liderlerinin ilk defa birlikte çalışmayı ve ortak bir bildiriyi kabul ettiklerini söyledi.

Macron, bildiride meclis ve başkanlık seçimleri için Libya adına net taahhütler ve onaylanmış bir takvim olduğunu da kaydetti.

Macron ayrıca Paris’te 20 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansın uluslararası toplumun Libya liderlerine desteğini gösterdiğini de kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı, Libya halkının istikrar, güvenlik ve daha iyi bir yaşam istediğini de vurguladı.

Paris’teki konferansta Libya liderleri yayınlanan ortak bildiride Aralık ayında seçime gitme ve sandıktan çıkan sonuca saygı duyma konusunda taahhütte bulundular. Bildiride, seçim sürecine müdahale edenlerin sorumlu tutulacakları kaydedildi.