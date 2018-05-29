Paris’te Libya Uzlaşısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya’da rakip grupların liderleri arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve bunun savaştan yıpranmış ülke için çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Macron, Paris’te uzlaşıyla sona eren konferansın ardından yaptığı basın toplantısında Libya liderlerinin ilk defa birlikte çalışmayı ve ortak bir bildiriyi kabul ettiklerini söyledi.
Macron, bildiride meclis ve başkanlık seçimleri için Libya adına net taahhütler ve onaylanmış bir takvim olduğunu da kaydetti.
Macron ayrıca Paris’te 20 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansın uluslararası toplumun Libya liderlerine desteğini gösterdiğini de kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı, Libya halkının istikrar, güvenlik ve daha iyi bir yaşam istediğini de vurguladı.
Paris’teki konferansta Libya liderleri yayınlanan ortak bildiride Aralık ayında seçime gitme ve sandıktan çıkan sonuca saygı duyma konusunda taahhütte bulundular. Bildiride, seçim sürecine müdahale edenlerin sorumlu tutulacakları kaydedildi.
Bildiri, Libya’daki 4 farklı grubun temsilcileri tarafından onaylandı ve Elysee Sarayı’nda konferansa katılan 20 ülke heyeti ve Birleşmiş Milletler’in Libya temsilcisinin katılımıyla kamuoyuna açıklandı.
Libya liderleri paralel devlet yapılanmasını kaldırmak ve Libya Merkez Bankası’yla diğer kurumları birleştirmeye yönelik çalışma taahhüdünde de bulundu.
Libya, ülkenin doğusu ve batısında bir dizi militan gruplar tarafından desteklenen rakip yönetimler tarafından bölünmüş durumda.
Ülkenin batısında Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin Başbakanı Fayez el-Sarraj ile doğuya hakim olan Libya’nın ulusal ordu komutanı General Hhalifa Hifter de konferansa katılanlar arasındaydı.
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