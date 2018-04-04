HABER

Paris'te 'Menbiç Krizi' Sonrası İlk Görüşme

04.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fransa ve Türkiye arasında "Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği" iddialarının ardından yaşanan gerginlikten sonra Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile Paris'te bir araya geliyor. Görüşmede, Varna Zirvesi'nin ardından Avrupa Briliği ile ilişkilerde gelinen durum da ele alınacak

Paris'te 'Menbiç Krizi' Sonrası İlk Görüşme

Fransa ve Türkiye arasında "Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği" iddialarının ardından yaşanan gerginlikten sonra Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile Paris'te bir araya geliyor. Görüşmede, Varna Zirvesi'nin ardından Avrupa Briliği ile ilişkilerde gelinen durum da ele alınacak.

AB Bakanı Ömer Çelik, 5 Nisan Perşembe günü, Dışişleri Bakanı Le Drian'ın yanısıra Fransız mevkidaşı AB ile ilişkiler Bakanı Nathalie Loiseau ile de bir araya gelecek. Ankara ile Paris arasında yaşanan "Menbiç'e asker gönderme" krizinin ardından gözler, Fransız Dışişleri'nin bu konuya nasıl bir açıklama yapacağına çevrildi.

Diplomatik kaynaklar, krizin ardından yapılan ilk yüzyüze görüşmede Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının ele alınacağını dile getirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi'nin ardından AB ile gelinen durum, AB Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak. Çelik, Fransız basınına da çeşitli mülakatlar verecek.

Menbiç krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart Perşembe günü Elysee Sarayı'nda PYD'li yetkililerle görüştükten sonra bir açıklama yapmış, "IŞİD'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri'ne destek verdiklerini, onlara verilen desteğin garantörü olduklarını ve gerekirse Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yapmaya Fransa olarak hazır olduklarını," dile getirmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan PYD'li temsilciler ise Macron'un kendilerine Türiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda ek askeri destek güç gönderme sözü verdiğini," açıkladı.

İddia Fransız medyasında da geniş yer alınca Ankara'dan bu sözlere sert tepki geldi. Elysee Sarayı, askeri güç göndereceği iddialarını yalanlarken, Ankara da, Elysee'nin arabuluculuk teklifini kesin bir dille reddetti.

Varna zirvesi

Ömer Çelik hem Dışişleri hem de AB ile ilişkiler Bakanı ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen kritik noktayı da ele alacak. AB dönem başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta gerçekleşen zirvede Türkiye'ye vize serbestesinden, Afrin operasyonuna, ifade ve basın özgürlüğünden, OHAL uygualamaları, Doğu Akdeniz gerginliği ve göçmen krizine kadar pek çok itilaflı konu ele alınmıştı.

Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin AB'nin genişleme politikalarının dışında tutulması vahim bir hata olur," mesajı vermişti. Bazı üye ülkelerin "Türkiye ile müzkereler kesilsin" talebine karşılık, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de, "Türkiye ile müzakerlerin devamının garantörüyüm," diyerek, pamuk ipliğinde yürüyen ilişkilerin devamından yana olduğunu dile getirmişti. Ancak sorunlu konuların tartışılmaya devam edileceği, tarafların yeniden bir araya geleceği bildirilmişti.

Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

İlginizi Çekebilir

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.