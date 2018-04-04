Paris'te 'Menbiç Krizi' Sonrası İlk Görüşme

Fransa ve Türkiye arasında "Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği" iddialarının ardından yaşanan gerginlikten sonra Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile Paris'te bir araya geliyor. Görüşmede, Varna Zirvesi'nin ardından Avrupa Briliği ile ilişkilerde gelinen durum da ele alınacak.
AB Bakanı Ömer Çelik, 5 Nisan Perşembe günü, Dışişleri Bakanı Le Drian'ın yanısıra Fransız mevkidaşı AB ile ilişkiler Bakanı Nathalie Loiseau ile de bir araya gelecek. Ankara ile Paris arasında yaşanan "Menbiç'e asker gönderme" krizinin ardından gözler, Fransız Dışişleri'nin bu konuya nasıl bir açıklama yapacağına çevrildi.
Diplomatik kaynaklar, krizin ardından yapılan ilk yüzyüze görüşmede Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının ele alınacağını dile getirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi'nin ardından AB ile gelinen durum, AB Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak. Çelik, Fransız basınına da çeşitli mülakatlar verecek.
Menbiç krizi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart Perşembe günü Elysee Sarayı'nda PYD'li yetkililerle görüştükten sonra bir açıklama yapmış, "IŞİD'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri'ne destek verdiklerini, onlara verilen desteğin garantörü olduklarını ve gerekirse Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yapmaya Fransa olarak hazır olduklarını," dile getirmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan PYD'li temsilciler ise Macron'un kendilerine Türiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda ek askeri destek güç gönderme sözü verdiğini," açıkladı.
İddia Fransız medyasında da geniş yer alınca Ankara'dan bu sözlere sert tepki geldi. Elysee Sarayı, askeri güç göndereceği iddialarını yalanlarken, Ankara da, Elysee'nin arabuluculuk teklifini kesin bir dille reddetti.
Varna zirvesi
Ömer Çelik hem Dışişleri hem de AB ile ilişkiler Bakanı ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen kritik noktayı da ele alacak. AB dönem başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta gerçekleşen zirvede Türkiye'ye vize serbestesinden, Afrin operasyonuna, ifade ve basın özgürlüğünden, OHAL uygualamaları, Doğu Akdeniz gerginliği ve göçmen krizine kadar pek çok itilaflı konu ele alınmıştı.
Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin AB'nin genişleme politikalarının dışında tutulması vahim bir hata olur," mesajı vermişti. Bazı üye ülkelerin "Türkiye ile müzkereler kesilsin" talebine karşılık, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de, "Türkiye ile müzakerlerin devamının garantörüyüm," diyerek, pamuk ipliğinde yürüyen ilişkilerin devamından yana olduğunu dile getirmişti. Ancak sorunlu konuların tartışılmaya devam edileceği, tarafların yeniden bir araya geleceği bildirilmişti.
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