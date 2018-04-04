Paris'te 'Menbiç Krizi' Sonrası İlk Görüşme

Fransa ve Türkiye arasında "Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği" iddialarının ardından yaşanan gerginlikten sonra Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile Paris'te bir araya geliyor. Görüşmede, Varna Zirvesi'nin ardından Avrupa Briliği ile ilişkilerde gelinen durum da ele alınacak.

AB Bakanı Ömer Çelik, 5 Nisan Perşembe günü, Dışişleri Bakanı Le Drian'ın yanısıra Fransız mevkidaşı AB ile ilişkiler Bakanı Nathalie Loiseau ile de bir araya gelecek. Ankara ile Paris arasında yaşanan "Menbiç'e asker gönderme" krizinin ardından gözler, Fransız Dışişleri'nin bu konuya nasıl bir açıklama yapacağına çevrildi.

Diplomatik kaynaklar, krizin ardından yapılan ilk yüzyüze görüşmede Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının ele alınacağını dile getirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi'nin ardından AB ile gelinen durum, AB Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak. Çelik, Fransız basınına da çeşitli mülakatlar verecek.