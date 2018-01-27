Paris'te Seine Nehri 'taşmak üzere'

Reuters Ünlü Zouave anıtı, su seviyesini ölçmek için referansı noktası olarak kullanılıyor.

Fransa'nın beşkentindeki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 4 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı. Haftasonu nehrin normal seviyesinin 6 metre üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Taşma ihtimaline karşı Paris'te yüksek alarm seviyesine geçildi.

Bazı bodrum katlarında su sızıntısı tespit edildi. Kentte birçok yol da su altında kaldı.

Özellikle turistlerin çok ilgi gösterdiği bot turları da yapılmıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre Müzesi'nin de İslam Eserleri koleksiyonunun bulunduğu alt katı, sel ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Kentteki Zouave oalrak bilinen Kırımlı asker anıtı, uzun yıllardır su seviyesini ölçmek için bir referans noktası olarak kullanılıyor.

Cuma günü su seviyesi, asker anıtının kalçasına kadar çıktı.

Kentin yaşadığı en büyük sel felaketlerinden biri olan 1910 selinde su seviyesi asker anıtının boynuna kadar çıkmış ve Paris iki ay su altında kalmıştı.