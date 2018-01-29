Paris'te Seine nehri yükseldi

1,500 kişi evlerinden tahliye edildi. Kentin dış mahallelerinde botlarla ulaşım sağlanıyor.Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri yoğun yağış sonrası 5.82 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı. Normal seviyesinin 4 metre üzerine çıkan nehrin taşma ihtimaline karşı Paris'te alarm verildi.

Paris'te su seviyesinin artması nedeniyle bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi. Bazı tren seferleri de yapılamıyor.

Paris'in dış mahallelerinden biri olan Migneaux'da ulaşımın botlarla yapıldığı belirtiliyor.

Kentteki Zouave olarak bilinen Kırımlı asker anıtı da beline kadar su altında kaldı. Bu durum sosyal medyada espirili paylaşımların yapılmasına neden oldu. Anıtın adı altında açılan bir Twitter hesabından Paris'le özdeşleşen slogandan ilhamla "Dalgalar dövdü ama batmadı. Ama çok soğuk" mesajı paylaşıldı.

Louvre Müzesi de etkilendi

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Louvre Müzesi'nin İslam Eserleri koleksiyonunun yer aldığı kat su baskını riskine karşı kapatıldı.

Paris en büyük sel felaketlerinden birini 1910 yılında yaşamıştı. Kentte su seviyesi ünlü asker anıtının boyuna ulaşmış ve 8.62 metre yükselmişti.

AFP / AP, NS/ÖA

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