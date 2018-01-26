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Paris’te Sel Hayatı Felce Uğrattı

26.01.2018 21:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

Paris’te onlarca kişi, şiddetli yağış yüzünden Sen Nehri’nde su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine, nehir kıyısındaki evlerini terketmek zorunda kaldı.

Paris'te onlarca kişi, şiddetli yağış yüzünden Sen Nehri'nde su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine, nehir kıyısındaki evlerini terketmek zorunda kaldı.

Fransa'nın başkentinde Sen kıyısındaki bir binanın yöneticisi Associated Press Haber Ajansı'na, giriş katının pencerelerini kapatarak önlem aldıklarını söyledi.

2016'da benzeri görülmemiş bir sel baskını yüzünden, Paris'te bu bölgede yaşayan birçok kişinin apartmanlarını su basmış, eşyalar zarar görmüştü.

Apartman yöneticisi Joao De Macedo, binada yaşayan herkesin üç gün önce apartmandan ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

De Macedo, suyun bodrum katından binanın içine girdiğini, duvarlara sızdığını ve giderek yükseldiğini söyledi.

Paris'te yetkililer, birçok tünelle parkı kapattı, Louvre Müzesi'nin giriş katının da ziyaretçilere kapatıldığını açıkladı.

Sen Nehri'nde su seviyesi altı metreye yaklaştı, hafta sonunda da altı metreyi geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, Paris'te son günlerde yağan yağışların mevsim seviyesinin iki katı olduğunu söylüyor.

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