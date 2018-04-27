Paris'te 'Trabzon'a Fransız Kalmayın' Sergisi

Karadeniz'in doğası ve kültürüyle pek çok sanatçıya esin kaynağı olan kenti Trabzon, 11 ressamın tablosuna da modellik etti. Trabzonlu 11 ressamın, kentlerini tanıtan 55 ayrı tablosu Fransa'nın başkenti Paris'e kadar ulaşarak, Türk ve Fransız sanatseverlerle buluştu. Paris Trabzon Kültür Derneği, Paris’te "Trabzon'a Fransız Kalmayın" adlı resim sergisi açtı.

Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine Belediyesi "Mendes France" Salonu’nda başlayan ve bir haftadır devam eden serginin açılışına, eseri bulunan sanatçılardan Yasemin Kalyoncu, Ekrem Kutlu ve Raif Kalyoncu şahsen katıldı. Sergide ayrıca Ali Candaş, Adil Ocak, Ceyhan Murathanoğlu, Evrensel Baş, Haydar Durmuş, Kenan Demir, Osman Zeki Demirkale ve Rasim Çubukçu'nun eserleri yer aldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Barış Tantekin, Trabzon Kültür Derneği Başkanı Bülent Cumur, Epinay-sur-Seine Belediyesi Baskan Yardımcısı Patrice Konieczni ve Kültür Müdürü Soizic Cornieres ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.