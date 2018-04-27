Paris'te 'Trabzon'a Fransız Kalmayın' Sergisi

Karadeniz'in doğası ve kültürüyle pek çok sanatçıya esin kaynağı olan kenti Trabzon, 11 ressamın tablosuna da modellik etti. Trabzonlu 11 ressamın, kentlerini tanıtan 55 ayrı tablosu Fransa'nın başkenti Paris'e kadar ulaşarak, Türk ve Fransız sanatseverlerle buluştu. Paris Trabzon Kültür Derneği, Paris’te "Trabzon'a Fransız Kalmayın" adlı resim sergisi açtı.
Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine Belediyesi "Mendes France" Salonu’nda başlayan ve bir haftadır devam eden serginin açılışına, eseri bulunan sanatçılardan Yasemin Kalyoncu, Ekrem Kutlu ve Raif Kalyoncu şahsen katıldı. Sergide ayrıca Ali Candaş, Adil Ocak, Ceyhan Murathanoğlu, Evrensel Baş, Haydar Durmuş, Kenan Demir, Osman Zeki Demirkale ve Rasim Çubukçu'nun eserleri yer aldı.
Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Barış Tantekin, Trabzon Kültür Derneği Başkanı Bülent Cumur, Epinay-sur-Seine Belediyesi Baskan Yardımcısı Patrice Konieczni ve Kültür Müdürü Soizic Cornieres ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.
"Kalite artıyor"
Paris Baskonsolosu Barış Tantekin, "Trabzon'un sanatçılarını Paris'e getiren bu sergi, iki ülke arasındaki yakınlaşmaya da katkıda bulunur nitelikte. Buna benzer etkinliklerin artmasını diliyoruz" dedi. Böylesine nitelikli bir sanat etkinliğine öncülük eden Paris Trabzonlular Derneği'ni kulayan Tantekin, " Fransa genelindeki Türk kültür ve dayanışma dernekleri her geçen gün daha önemli ve nitelikli etkinlikler düzenliyor. Gerçekten organizasyon konusunda önemli mesafeler katedildi" dedi.
"Trabzon'un balıkçı ağları ve tekneleri"
Epinay-sur-Seine Belediyesi Baskan Yardımcısı Patrice Konieczni de, "Trabzon'un balıkçı ağları ve teknelerini buraya taşıyarak iki kültür arasında köprü kurduğunuz için size teşekkür ederim" diye konuştu.
Sergiyi düzeneyen Paris Trabzon Kültür Derneği Başkanı Bülent Cumur Amerika'nın Sesi'ne, bu güne kadar Trabzonlu ressamların çeşitli mekanlarda 5 ayrı sergisini açtıklarını belirterek, "Bundan böyle de kentimizin yetenekli sanatçılarına destek olmaya ve onları Fransa'da saatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"Trabzon yüzölçümüne en çok ressam düşen kent"
Bülent Cumur, "Trabzon bir sanat şehri ve Türkiye'de yüzölçümüne göre en çok ressamın olduğu şehirdir. Muhteşem doğası, denizin hemen yakınındaki dağları, martıları, bitki örtüsü ile pek çok ressama ilham olmuştur. Biz de bu zenginliği buralara getirerek, buradaki sanatseverlerle buluşturmak istedik" dedi.
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