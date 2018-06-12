Paris'te Türk Mahallesi'nde Rehine Krizi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk mahallesi olarak da bilinen 10'uncu bölgede, Rue Des Petites Ecuries üzerindeki işyerine giren bir şahıs, içeride bulunan kişileri rehine aldı. Elinde bir bomba ve gaz bidonu olduğu belirlenen saldırgan, polisle temasa geçerek İran Büyükelçisi ile bağlantı kurulmasını istediği belirlendi.

Öğleden sonra saat 16.00 civarında bina içine giren saldırgan, bina içinde bir kişiyi tokatlayarak yüzünden yaraladı.

Saldırganın üzerine gaz dökmesi esnasında kaçmayı başaran kişi, polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine çok polis ve ilk yardım ekibi ulaşırken, mahalle de polis kordonu altına alındı.

Saldırganın içeride 1'isi hamile bir kadın olmak üzere 3 kişiyi rehine almaya devam ettiği belirtiliyor.

Polis yetkilileri, terör saldırısı ihtimalini şimdilik gözardı ettiklerini belirtirken, rehine pazarlığında uzman ekipler de zanlı ile temasa geçti.

Zanlının İran büyükelçisi ile bağlantı kurulmasını ve İran büyükelçisi aracılığıyla Fransız hükümetine bir mektup iletmek istediği belirtildi.

