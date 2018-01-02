Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

Banliyölerden birindeki yeni yıl kutlamalarında güvenliği sağlayan polis ekibinden kadın memur, kalabalık tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruk darbelerine maruz kalan polis yaralandı. Destek ekibinin kurtardığı kadın memur, hemen hastaneye kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu görüntü ülkeyi ayağa kaldırırken, ortalığı yıkıp yakan ve polise saldıran kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldığı açıklandı.