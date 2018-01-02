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Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 18:46 | Son Güncelleme 5 saat önce

Fransa’nın başkenti Paris’te yılbaşı gecesi bir kadın polis memuru, linç girişimine maruz kaldı.

Banliyölerden birindeki yeni yıl kutlamalarında güvenliği sağlayan polis ekibinden kadın memur, kalabalık tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruk darbelerine maruz kalan polis yaralandı. Destek ekibinin kurtardığı kadın memur, hemen hastaneye kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu görüntü ülkeyi ayağa kaldırırken, ortalığı yıkıp yakan ve polise saldıran kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris kadın polis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir Yaratık topluluğu ne kadar iğrenç olabilir belgeseli izledim adeta Animal Planet bunlardan daha verimli ama fark o.
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