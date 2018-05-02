Paris’teki 1 Mayıs gösterilerine şiddet karıştı

200’e yakın gösterici gözaltına alındı.Fransa’nın başkenti Paris’teki 1 Mayıs gösterilerine şiddet gölgesi düştü. Polis verilerine göre sayıları bin 200’e yakın olan yüzleri maskeli ve kapüşonlu gösterici, sendikaların düzenlediği geleneksel yürüyüşün güzergahında toplanarak olay çıkardı. Aşırı sol eylemcilerin oluşturduğu ve "Kara Blok” adı verilen grubun, bir McDonald’s şubesini yaktığı, çok sayıda aracı ateşe verdiği ve vitrinleri indirdiği bildiriliyor. Polis 200’e yakın göstericiyi gözaltına aldı.

Yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların faillerinin “mutlak bir kararlılıkla” cezalandırılacaklarını kaydetti. Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb da 1 Mayis gösterilerine karışan şiddeti kınadı.

Paris’te aylardır yaşanan en yoğun şiddet olaylarında polis, taşkınlık yapan, çevreye zarar veren göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve tazyikli su sıktı. Gözaltına alınan üç göstericinin üzerinde yasa dışı silah bulunduğu bildirildi.