Paris'teki Bu Restoranda Fransız Aşçılara Yer Yok

Eskiden finans sektöründe çalışan yapan Nabil Attar, Suriye’den Avrupa’ya sık sık seyahat edermiş. Ancak son seyahati çok farklı şartlarda gerçekleşmiş. Akdeniz’i kalabalık bir balıkçı teknesiyle geçen Attar, Fransa’ya mülteci olarak gelmiş.
Attar bugün iş hayatına geri dönmüş. Ama artık sayılarla çalışmıyor. Paris sakinleri için Suriye’nin kültürel yemeklerini pişiriyor.
Attar ve ailesi önce, Fransa’nın Orleans kentine yerleşmiş. Attar ilk işini de bir araba firmasında bulmuş. Geçen yıl, mülteci yemeklerini tanıtan bir festivalin kurucusu Marine Mandrila ve ortağıyla tanıştıktan sonraysa hayatı değişmiş.
Restoran, iki ayda bir farklı bir mülteci aşçıya ev sahipliği yaparak, onlara yeteneklerini sergileme imkanı vermeyi planlıyor.
Restoran iki yıl daha bulundukları noktada hizmet vermeyi planlıyor. Müşteriler de memnun görünüyor.
Önümüzdeki haftalarda, La Residence restoranında mutfağı başka bir aşçı devralacak. Humusun yerini başka bölgelerin yemekleri alacak.
Yeni hedeflere yönelen Attar da Orleans’da bir Suriye restoranı açmaya hazırlanıyor.
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