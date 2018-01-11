Paris'teki ünlü otelde büyük soygun!

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Vendome Meydanı’ndaki Ritz Oteli’nde akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti.

Maskeli 5 kişi lüks otele girip ünlü mücevhercilerin ürünlerinin sergilendiği vitrinleri kırdı.

Polis müdahalesinde üç soyguncu yakalanırken, ilk haberlere göre iki soyguncunun 4 milyon Euro’dan fazla değerde mücevherle kaçtığı ileri sürüldü.

Gazete Habertürk Paris Temsilcisi Umur Talu'nun haberine göre kaçan soyguncular aranırken, İçişleri Bakını Gerard Collomb ve Emniyet Müdürü Michel Delpuech, müdahaleyi yapan polislerin “cesaret, profesyonel ve çevikliğini” kutladılar.

CİVARINDAKİ KUYUMCULAR 2014 YILINDA DA SOYULMUŞTU

2014 yılında da Ritz civarındaki kuyumcular soyulmuş, güvenlik tedbirleri arttırılmıştı!

Yine de bu soygun güvenliğin ve kalabalığın yoğun olduğu saatlerde meydana geldi ve otel ile çevresinde büyük paniğe sebep oldu.

Ritz, Prenses Diana’nın da ölüm yolculuğuna çıkarken kaldığı oteldi.

Vendome Meydanı ise bir çok filme konu olmuştu.