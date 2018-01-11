Paris'teki ünlü otelde büyük soygun!

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Vendome Meydanı’ndaki Ritz Oteli’nde akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti.
Maskeli 5 kişi lüks otele girip ünlü mücevhercilerin ürünlerinin sergilendiği vitrinleri kırdı.
Polis müdahalesinde üç soyguncu yakalanırken, ilk haberlere göre iki soyguncunun 4 milyon Euro’dan fazla değerde mücevherle kaçtığı ileri sürüldü.
Gazete Habertürk Paris Temsilcisi Umur Talu'nun haberine göre kaçan soyguncular aranırken, İçişleri Bakını Gerard Collomb ve Emniyet Müdürü Michel Delpuech, müdahaleyi yapan polislerin “cesaret, profesyonel ve çevikliğini” kutladılar.
CİVARINDAKİ KUYUMCULAR 2014 YILINDA DA SOYULMUŞTU
2014 yılında da Ritz civarındaki kuyumcular soyulmuş, güvenlik tedbirleri arttırılmıştı!
Yine de bu soygun güvenliğin ve kalabalığın yoğun olduğu saatlerde meydana geldi ve otel ile çevresinde büyük paniğe sebep oldu.
Ritz, Prenses Diana’nın da ölüm yolculuğuna çıkarken kaldığı oteldi.
Vendome Meydanı ise bir çok filme konu olmuştu.
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum