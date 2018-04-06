Paris’ten Lübnan İçin 11 milyar Dolar Yardım Çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Lübnan Konferası’nda (CEDRE), ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Lübnan’a gelecek 5 yıl boyunca, 11 milyar doların üzerinde yardım ve hibe yapılması kararlaştırıldı.

Paris’te 40 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katıldığı konferansta, Suriye krizinden olumsuz etkilenen Lübnan’a sahip çıkılarak, altyapısal reformlarını gerçekleştirebilmesi için mali destek sözü verdi. Yardım miktarının 11 milyarı aştığını, konferansın kapanış konuşmasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu. Lübnan’ı bir milyonun üzerinde mülteciyi kabul ettiği için kutlayan Macron, “Lübnan’a yardım etmek bizim görevimiz” dedi.

Lübnan’ın Fransa Büyükelçisi Bruno Foucher de, 860 milyon doları hibe olmak üzere 11 milyar dolar yardım toplandığını açıkladı.

En büyük yardımı 4 milyar dolar ile Dünya Bankası taahhüt etti. Lübnan’ı İran’ın etkisi altına girmekle suçlayan ve Başbakan Saad Hariri’yi bir süre Riyad’da tutan Suudi Arabistan, 1 milyar dolarlık yardım yapacağını açıkladı.Avrupa ülkelerinden Fransa 550 milyon, Hollanda 300 milyon, İngiltere 130 milyon, İtalya da 120 milyon Euro yardım taahhüdünde bulundu.