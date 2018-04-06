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Paris’ten Lübnan İçin 11 milyar Dolar Yardım Çıktı

06.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Lübnan Konferası’nda (CEDRE), ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Lübnan’a gelecek 5 yıl boyunca, 11 milyar doların üzerinde yardım ve hibe yapılması kararlaştırıldı

Paris’ten Lübnan İçin 11 milyar Dolar Yardım Çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Lübnan Konferası’nda (CEDRE), ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Lübnan’a gelecek 5 yıl boyunca, 11 milyar doların üzerinde yardım ve hibe yapılması kararlaştırıldı.

Paris’te 40 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katıldığı konferansta, Suriye krizinden olumsuz etkilenen Lübnan’a sahip çıkılarak, altyapısal reformlarını gerçekleştirebilmesi için mali destek sözü verdi. Yardım miktarının 11 milyarı aştığını, konferansın kapanış konuşmasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu. Lübnan’ı bir milyonun üzerinde mülteciyi kabul ettiği için kutlayan Macron, “Lübnan’a yardım etmek bizim görevimiz” dedi.

Lübnan’ın Fransa Büyükelçisi Bruno Foucher de, 860 milyon doları hibe olmak üzere 11 milyar dolar yardım toplandığını açıkladı.

En büyük yardımı 4 milyar dolar ile Dünya Bankası taahhüt etti. Lübnan’ı İran’ın etkisi altına girmekle suçlayan ve Başbakan Saad Hariri’yi bir süre Riyad’da tutan Suudi Arabistan, 1 milyar dolarlık yardım yapacağını açıkladı.Avrupa ülkelerinden Fransa 550 milyon, Hollanda 300 milyon, İngiltere 130 milyon, İtalya da 120 milyon Euro yardım taahhüdünde bulundu.

Hariri: “Tek başımıza yapamayız”

Konferansa katılan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, “Ekonomimizi modernize etmek, altyapımızı iyileştirmek, özel sektör potansiyelini özgürleştirmek ve Lübnan halkına iş imkanları yaratmak için yeni bir süreç başlıyor. Lübnan’ın bölgedeki krizlerle tek başına mücadele etmesi olanaksız” dedi.

Konferansa ev sahipliği yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da, “Lübnan bir il değil. Bölgesel tansiyondan ve Suriye krizinden dolayı büyük sıkıntı çekiyor. Sınırlarında terörizmle mücadele ediyor, 1 milyon mülteciyi ağırlıyor; Suriyeli sığınmacıların, kendi payına düşenden fazlasını aldı. Krizlerle ve iç savaşlarla sarsılan bir Ortadoğu’da Lübnan, çoğulculuk, tolerans ve açılımın modelidir. Böyle bir modele ihtiyacımız var” diye konuştu.

Suriye’de çatışmaların başlamasından bu yana ciddi ekonomik kriz yaşayan Lübnan, bölgesel çatışmaların tetiklediği siyasi krizle de zor günler geçiriyor. Ülkede, Suriye krizinden önce yüzde 9 olan büyüme hızı, 2016’da yüzde 1’e geriledi.

Yolsuzlukla mücadele sözü

Krizden çıkmak için temel ihtiyaçlarını belirleyerek bir kalkınma planı sunan Lübnan,12 yıllık bir süre içinde 23 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu beyan etti.

Konferansa ülkedeki tüm dini ve etnik grupları temsil eden beş bakanı ile katılan Saad Hariri, uluslararası yardım karşılığında, yolsuzlukla mücadele, kamu pazarının işleyişini modernize etme ve daha iyi bir vergi sistemi ile ülkeyi yönetme sözü verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, “Bu çalışma boyunca biz sizin yanınızda olacağız. Biliyorum ki bütün bunları uygulamak büyük cesaret ve kararlılık gerektiriyor” diyerek Hariri’yi destekledi.

Seçimler 6 Mayıs’ta

Lübnan daha önce Paris’te 2002 ve 2007 yıllarında düzenlenen iki ayrı konferansla, devlet kurumlarının altyapısını değiştirme sözüyle, mali yardım almıştı.

Saad Hariri 4 Kasım 2017’de Riyad’dan istifa ettiğini açıklamış, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un devreye girmesiyle kriz aşılmıştı. Krizin ardından Beyrut’a dönen Hariri, başbakanlık görevini yeniden üstlenmişti. Bir takım yapısal reformları gerçekleştirme kararının ardından Lübnan hükümeti 9 yıl sonra, 6 Mayıs’ta seçime gitme kararı almıştı.

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