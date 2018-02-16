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Parkta ilişkiye girip video çektiler

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 08:26 | Son Güncelleme

İspanya'da bulunan ünlü bir ulusal parkta çekilen 13 dakikalık cinsel içerikli film ülkede olay yarattı. Kimselere yakalanmadan kendi videolarını çekip internete yükleyen ikiliye para cezası verilecek.

İspanyol çift, ülkede bulunan Penyal d'Ifac Ulusal Parkı'nda cinsel içerikli film çekti. Çiftin 100 ile 600 euro arasında para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Bölgenin oldukça popüler bir yer olmasına rağmen çiftin kimse tarafından görülmediği öğrenilirken, çiftin videosu 140 bin defa görüntülendi.

13 DAKİKALIK VİDEO ÜNLÜ BİR SİTEYE YÜKLENDİ

Yılda yaklaşık 170 bin ziyaretçiye sahip milli parkta ilişkiye girerek bunu videoya kaydeden cesur çift, 13 dakikalık bu kaydı popüler bir cinsel içerikli film sitesine yükledi.

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PEK ÇOK ŞİKAYET VAR

Videoda kadının adı Alexa Tomas olarak geçmesine rağmen bunun takma isim olduğu ve çiftin kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Calpe Belediye Meclisi bu uygunsuz davranış ile ilgili şikayetler aldığını açıkladı.

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Bu durum İspanya'nın popüler turistik mekanlarında, açık havada gerçekleşen ilk cinsel ilişki skandalı değil. Daha önce de benzer durumlarla karşılaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya parkta ilişki

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
bu haberi vermedeki amacınız nedir özenti olsun bizde aynısını mı yapalım.
aynen öyle kardeşim.memleket meselesini unutturup kafayı başka şeylerle oyalamak.sacma sapan bir haber olmuş.bu gençlik nereye gidiyor.Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.ailelerimize bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor.
@sorak_1981 HAYIR EDEPLİ YAŞAMANIN KIYMETİNİ BİLMEK İÇİN
link var mi
hahahaha
Valla ne yalan söylim manita taş ama en güzel yerleri sanırım internetten bulup izlicez: )))
@thunderfire bulursan link atsana maile
MEDENİYET ?!
@ezgincolak bunlar yüzünden modernlikte soyuyor millet şimdi o kızın ailesi izleyip kızları haklarında ne düşünüyor olumlu buluyorsalar onların medeniyetine tüküriyim
@ezgincolak bu mu dur modernlikten soguman? parklarda elalemin karisina kizina taciz edenlerin olmasi mi modernlik sence? bence bu video bizim modernlesmis halimiz ne guzel acik havada elalemi rahasiz etmeden alan mutlu veren mutlu. ailesi neden rahasiz olcak pardon? onlar kizlarini marketten mi aldilar aynisini acik havada degilde kapali alanda yaptilar ne var ki bunda
@ezgincolak ne alaka lan skik? yarın islam eksenli bir ülkede bir tecavüz haberi altında aynı yaklaşımla İSLAM ?! yazarlarsa şu yorumunu nerene sokacaksın?
REKLAMLARI İZLEDİNİZ !!!
Arkadaşlar bu tamamen İSLAMİYET DÜŞMANI dış güçlerin özellikle CUMA GÜNÜ nü seçerek DİNİMİZE karşı beslediği kin nefretin belirtisidir.. amaçları ise Çeşitli cinsel içerikli videolarla İSLAM ALEMİNDEKİ GENÇ leri zehirleme ktir..çünkü bir kere bir bünyeye zehir girdimi onun ömür boyu yakasını bırakmaz.. ALLAH CC BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN CUMASINI MUBAREK ETSİN..ŞİMDİ BAZI ARKADAŞLAR BÖYLE VİDEONUN ALTINA DİNİ İÇERİKLİ MESAJMI YAZILIR DİYECEK FAKAT BEN SIRF BUGÜNÜN CUMA olduğunu hatırlatmak ve bir MÜSLÜMAN KARDEŞİMİ günahtan çevirmek için videoya bakmadan mesajı yazmak istedim....
@bulut_han alkış...
Mynet kanalı haber sorumluları ,müslüman Türk milletini zehirlemeye çalışarak şeytanın dostluğunu kazanmakla meşgulsunuz.Şeytanın dostluğu kimseye fayda vermez.
çok üzüldüm yakalanmanıza kardeşim link var mı :)))
link verin beyler
video gece 12 gibi .... tubeye konulmuş 20.200 kişi civarı izlenmiş ....
ABUK SUBUK HABERLER YAPIP MİLLETİ SAPITTIRIYORLAR AHLAK ÇÖKÜYOR
link atın beyler
Arkadaşlar Alexa Tomas porno oyuncusu zaten. googleden kolayca bulabilirsiniz.
Kadin zaten porno yildizi. bu da biletek cekilen bir film. bunun haber yapilmasida cok gereksiz. mynetin isguzarligi...
link olmazda arkadaşlar isim vereyim alexa tomas siz anlayın :)
heber tıklansın diye mynet her haberi koyar oldu
Porno sitesinden alıntı alıntı yapılmış.
BİLDİĞİN İNSANLAR HAYVANLAŞIYOR ARTIK HAYVANLAR İNSANLAŞIYOR.
yaw sizene bizene kimene alan memnun satan memnun sananeee
Haberi "bizde mi aynısı yapalım" "memleket işlerini unutturmak için mi veriyorsunuz" diye soran yorumculara da benim bir sorum var! Adana'da 3,5 yaşındaki bebeğe tecavüz eden Sapık haberi de mi dediğiniz sebeple verildi acaba? Nasıl bir düşünce yapısıdır bu!!!!
ya bu dünyanın heryerinde ayıptır edepsizliktir..onun için türkiye'yi seviyorum ve kültürümüzü..son zmanda globalleşen dünya ile gençlerde globalleşti kültürümüzde azcık yozlaşmış oldu
devamı nerede?
harika dünyaya yayılmalı
hatun şahane.
bu görüntüden öncesinin video su da var. erkek kızın kolasına uyarıcı hap atıyor ve sonra bir araca bindikleri görüntüde kız erkeğe sulanıyordu ve video nun finalini yapmışlar.
youtube koyup para kazanacak aklınca
BENCE HOŞ SAVAŞ VAR OYLAR AKP YE
@dieude nasıl bir malsın la sen
Çift falan değiller bunlar arkadaşlar güzel prim yapmışlar ve yaptırtmışlar. Bu kadın zaten oyuncu takma adı ise Alexa Tomas. Videonun tamamı da her yerde mevcut. Bu kıyağımı unutmayın :D
Kim demiş avrupa insanı medeni, Ne edep kalmış ne haya, çırılçıplak bedeni, Açmaksa bedeni, olmaksa medeni, Desene hayvanlar daha da medeni
3 günlük dünyada şeytani hırslar yüzünden savaşmayın SEVİŞİN...YEEAAHHH..
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