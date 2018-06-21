Partiler Seçmene Kendini Nasıl Anlatıyor Ne Tepki Alıyor?

Sokaklarda yürütülen seçim kampanyaları, 24 Haziran seçim maratonunun en yoğun platformları olarak göze çarpıyor. Amerika’nın Sesi muhabiri Mehtap Çolak Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki kampanya çadırlarını ziyaret etti. Beşiktaş’ta her parti kaymakamlık tarafından kendileri için belirlenen noktada çadırını kurmuş. Herkes kendi partisinin seçim yol haritası ve vaatlerini aktarmaya çalışıyor. Yoldan geçenlerden kimi alıyor dağılan broşürleri, kimi kayıtsız kalıyor. Beşiktaş’taki kampanya çadırlarında Mehtap Çolak Yılmaz, her partinin temsilcisine seçmenin tepkisini sordu. İşte izlenimler…
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