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Paşinyan'dan protestolara ara verme çağrısı

02.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

Ermenistan Parlamentosu’ndaki oylamada başbakanlığa seçilemeyen ve genel grev çağrısı yapan Paşinyan, destekçilerinden protestoları geçici bir süre sonlandırmasını istedi.

Paşinyan'dan protestolara ara verme çağrısı

Ermenistan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan olabilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamayan muhalif politikacı Nikol Paşinyan, kendisini destekleyenlerin düzenlediği protestolara ara verilmesini istedi.

Destekçileri Paşinyan'ın çağrısı üzerine Çarşamba günü ülke genelinde genel greve giderek büyük protesto gösterileri başlatmıştı.

Başkent Erivan'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte havaalanına giden yolları kapatan göstericiler, resmi binalara girişleri engelledi. Protestolar nedeniyle metro ve tren hatlarında aksamalar yaşandı.

Erivan'da Ermenistan bayraklarıyla yürüyüş yapan binlerce gösterici "Nikol başbakan" sloganları attı.

"Sorun çözüldü gibi"

Muhalif politikacı Nikol Paşinyan Erivan'da kendisini destekleyen binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, protestolara geçici bir süre ara verme çağrısı yaptı. Paşinyan, "Sorun çözüldü gibi. Protestolara ara veriyor ve dinleniyoruz" dedi. Paşinyan parlamentodaki bütün siyasi partilerin başbakan adaylığını desteklediğini söyleyerek, parlamentoda 8 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada başbakan seçilmesini beklediğini söyledi. Meclisteki üç muhalif parti 8 Mayıs'taki oylamada Paşinyan'ı tekrar başbakanlığa aday gösterme kararı almıştı.

Parlamentoda 1 Mayıs'ta yapılan oylamada tek aday olan Paşinyan başbakan seçilmek için gerekli desteği alamamıştı. Mecliste çoğunluğa sahip olah eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi Paşinyan'ı desteklememişti. Ülkede bugün yapılan genel grev ve protestoların ardından ise Cumhuriyetçi Parti Meclis Grup Başkanı Vahram Baghdasaryan parlamentodaki milletvekillerinin üçte birinin önereceği bir adayı destekleyebileceklerini söyledi.

8 Mayıs'taki oylamada da başbakan seçilemezse o zaman yeniden genel seçimlerin düzenlenmesi gerekiyor.

Protestolar nasıl başladı?

2008 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan görev süresi sona erdikten sonra parlamentoda başbakanlığa seçilmişti. Sarkisyan'ın başbakanlığa adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Sarkisyan'ın başbakanlığa seçilmesine tepki gösteren muhalif Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Nikol Paşinyan protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin günler süren gösterilerinin ardından Başbakan Serj Sarkisyan 23 Nisan'da istifa etme kararı alarak, "Nikol Paşinyan haklıymış, hatalı olan bendim" açıklamasını yapmıştı.

dpa, AFP/HT,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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