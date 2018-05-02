Paşinyan'dan protestolara ara verme çağrısı

Ermenistan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan olabilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamayan muhalif politikacı Nikol Paşinyan, kendisini destekleyenlerin düzenlediği protestolara ara verilmesini istedi.

Destekçileri Paşinyan'ın çağrısı üzerine Çarşamba günü ülke genelinde genel greve giderek büyük protesto gösterileri başlatmıştı.

Başkent Erivan'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte havaalanına giden yolları kapatan göstericiler, resmi binalara girişleri engelledi. Protestolar nedeniyle metro ve tren hatlarında aksamalar yaşandı.

Erivan'da Ermenistan bayraklarıyla yürüyüş yapan binlerce gösterici "Nikol başbakan" sloganları attı.

"Sorun çözüldü gibi"

Muhalif politikacı Nikol Paşinyan Erivan'da kendisini destekleyen binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, protestolara geçici bir süre ara verme çağrısı yaptı. Paşinyan, "Sorun çözüldü gibi. Protestolara ara veriyor ve dinleniyoruz" dedi. Paşinyan parlamentodaki bütün siyasi partilerin başbakan adaylığını desteklediğini söyleyerek, parlamentoda 8 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada başbakan seçilmesini beklediğini söyledi. Meclisteki üç muhalif parti 8 Mayıs'taki oylamada Paşinyan'ı tekrar başbakanlığa aday gösterme kararı almıştı.