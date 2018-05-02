Paşinyan’ın çağrısıyla eylemciler Erivan’da grev yapıyor

Cumhurbaşkanı ise siyasi krizin çözümü için görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu.Ermenistan'da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın parlamentodaki seçimde başbakan seçilememesi üzerine eylemciler Paşinyan’ın çağrısı ile başkent Erivan’da sokağa çıktı ve grev yapıyor. Protestolar üzerine açıklama yapan cumhurbaşkanı ise görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu.

Çarşamba günü sokağa çıkan eylemciler, Erivan'da aralarında havaalanına giden yol da dahil olmak üzere şehirdeki ana yolları kapattı, resmi binalara girişleri engelledi ve şehir içinde protesto yürüyüşüne başladı. Metro ile tren hatlarının aksamaya uğradığı ve bazı dükkanların kepenk kapattığı da bildirildi. Alman haber ajansı dpa’nın geçtiği habere göre Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havaalanı çalışanları da Paşinyan’ın grev çağrısına eşlik etti.

Kapatılan yolların açılması için eylemcileri ikna etmeye çalışan polis, bunun sonuç vermemesi sonrasında bir müdahalede bulunmadı.

Başkentte ellerinde Ermenistan bayraklarıyla protesto yürüyüşü yapan göstericiler, “Özgür, bağımsız Ermenistan” ve “Nikol başbakan” sloganları attı. Destekçilerine seslenen 42 yaşındaki Paşinyan, "Metro ve tren hatları aksatıldı ve havaalanına giden yol trafiğe kapatıldı” dedi.