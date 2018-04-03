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Paskalya Yürüyüşü'nde Afrin protestosu

03.04.2018 08:42 | Son Güncelleme

Almanya'daki Paskalya yürüyüşlerine binlerce barışsever katıldı.

Paskalya Yürüyüşü'nde Afrin protestosu

Gösterilerde Türkiye'nin Afrin operasyonu da protesto edildi.Almanya'daki geleneksel Paskalya yürüyüşlerinde silahlanma ve Almanya'nın silah ihracatı protesto edildi. Almanya'da Paskalya yortusu sırasında 100 dolayında gösteri düzenlendi. En kalabalık barış gösterileri Hamburg, Frankfurt, Nürnberg ve Kassel şehirlerinde yapıldı.

Barış Yürüyüşleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada bu yılki katılımın 2017 yılından fazla olduğu ve bunun Türkiye ve Suriye gibi uluslararası krizlerle ilişkili olduğu belirtildi. Koordinasyon Merkezi sözcüsü Willi van Ooyen, Türkiye'ye Alman silahları satılmasıyla ilgili olarak "savaşın yeniden normallik gibi görülemeyeceğini ve Alman hükümetinin bu durumla ilgisi yokmuş gibi davranması karşısında susulamayacağını" söyledi.

Yaklaşık 4 bin barışseverin katıldığı açıklanan Frankfurt'taki gösteride Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtına derhal son verilmesi talep edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise gösterici sayısının bin 500'ü aşmadığı belirtildi. Frankfurt'taki mitinge katılan bir doktor, yardım organizasyonu Medico International adına Afrin'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Silahsızlanmadan uçak gürültüsüne

Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel'de düzenlenen Paskalya mitinginde Soğuk Savaş yıllarında üslendirilen nükleer başlıkların bölgeden çekilmesi talep edildi. Barış kooperatifi adlı kuruluşun sözcüsü, "Alman hükümetinin nükleer silahları yasaklama anlaşmasını imzalayıp nükleer başlıkların Büchel'den çekilmesini sağlaması gerektiğini" söyledi.

Bu yılki protesto gösterilerine bölgelere göre farklı konular seçildi. Konular arasında iklim değişikliği de bulunuyordu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı Kaiserslautern'deki gösteride uçak gürültüsü ve çevredeki askeri üslerden kaynaklanan çevre kirliliği protesto edildi. Göç ve sürgünün nedenleriyle mücadele edilmesi de göstericilerin talepleri arasında yer aldı.

Almanya'daki ilk Paskalya barış yürüyüşleri Büyük Britanya örnek alınarak 1960'lı yıllarda yapılmıştı. İlk Paskalya yürüyüşü Londra'dan Aldermaston nükleer araştırma merkezine düzenlendi.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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