Paskalya Yürüyüşü'nde Afrin protestosu

Gösterilerde Türkiye'nin Afrin operasyonu da protesto edildi.Almanya'daki geleneksel Paskalya yürüyüşlerinde silahlanma ve Almanya'nın silah ihracatı protesto edildi. Almanya'da Paskalya yortusu sırasında 100 dolayında gösteri düzenlendi. En kalabalık barış gösterileri Hamburg, Frankfurt, Nürnberg ve Kassel şehirlerinde yapıldı.

Barış Yürüyüşleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada bu yılki katılımın 2017 yılından fazla olduğu ve bunun Türkiye ve Suriye gibi uluslararası krizlerle ilişkili olduğu belirtildi. Koordinasyon Merkezi sözcüsü Willi van Ooyen, Türkiye'ye Alman silahları satılmasıyla ilgili olarak "savaşın yeniden normallik gibi görülemeyeceğini ve Alman hükümetinin bu durumla ilgisi yokmuş gibi davranması karşısında susulamayacağını" söyledi.

Yaklaşık 4 bin barışseverin katıldığı açıklanan Frankfurt'taki gösteride Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtına derhal son verilmesi talep edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise gösterici sayısının bin 500'ü aşmadığı belirtildi. Frankfurt'taki mitinge katılan bir doktor, yardım organizasyonu Medico International adına Afrin'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.